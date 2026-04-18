Tajante mensaje de Leclerc sobre el "peligro" de la nueva Fórmula 1: "Se están dando situaciones..."

El monegasco tampoco es un gran admirador de la nueva normativa y deja una reflexión bastante dura. Ya no es solo que los pilotos no se diviertan sino que Charles señala un aspecto que es peligroso.

La nueva Fórmula 1 está recibiendo muchas más críticas que halagos en estos primeros meses de puesta en escena. Una parte importante del 'paddock' ha mostrado sus descontento con los nuevos motores y la nueva manera de gestionar energía.

Grandes figuras del 'Gran Circo' como Fernando Alonso y Max Verstappen han sido especialmente críticos con la poca diversión que tiene la nueva era. La energía que propicia adelantamientos quita influencia al piloto, de ahí que el propio Fernando asegurara a principio de temporada que hasta el "chef" podría conducir el coche.

Aún así, lo verdaderamente preocupante no está siendo el aburrimiento que supone para algunos pilotos la nueva normativa. El accidente de Bearman hace unas carrera sentó un precedente que varios corredores ya venían avisando. Esa ya famosa gestión de la energía también puede provocar duros accidentes.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, ha sido el último en hablar de ello en declaraciones para el medio 'F1-Gate': "Con este auto, definitivamente hay que correr diferente que antes. No hay duda de eso. Uno de los puntos clave es moverse o cambiar de línea en lo que se llama 'superclapping', y eso está creando una situación muy peligrosa".

En un mes de abril en el que ciertas cosas podrían cambiar de la normativa, Leclerc advierte de que accidentes como el de Bearman podría seguir sucediéndose debido a la peligrosidad de una normativa que ha generado muchísimo revuelo en el mundo del motor.