Fernando Alonso no quiere a Fernando Alonso en Red Bull. No le quiere como compañero de equipo. Así de contundente se ha mostrado en una entrevista a 'De Limburger', medio de comunicación neerlandés, en el que ha puesto como inconveniente la edad de Fernando.

"Si me preguntas, me resultaría extraño contratar a un conductor de 42 años. Red Bull siempre ha tenido la tradición de formar ellos mismos a los pilotos jóvenes. El fichaje de Sergio Pérez ya se diferencia de esa tradición, y más ahora con un piloto de 42 años...", dice el tricampeón de la Fórmula 1.

Eso sí, deja claro que no tiene ningún problema con Alonso: "Me llevo muy bien con Fernando, ese no es el problema, pero también estoy mirando al futuro del equipo. En última instancia, depende de ellos determinar quién conduce y dónde".

Al neerlandés no le preocupa demasiado quién sea su compañero. Él prefiere centrarse en sí mismo: "No me importa quién esté a mi lado. Siempre creeré en mí mismo y en mi opinión soy el mejor de todos".

Marko tampoco lo ve

Helmut Marko, asesor de Red Bull, asegura que no es una buena idea juntar a dos campeones: "En el paddock todo el mundo habla con todo el mundo, pero esto no me sorprende. ¿Poner dos súper campeones en el mismo equipo? Creo que sería difícil...".

Está claro que Verstappen y Marko no apuestan por el fichaje de Alonso. ¿Pero coinciden con la opinión de Christian Horner? Y es él el que ha tomado los mandos del equipo Red Bull.