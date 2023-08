Mientras que Pierre Gasly acabó el Gran Premio de los Países Bajos en el podio (fue tercero por detrás de Fernando Alonso y Max Verstappen), Esteban Ocon se tuvo que conformar con la décima plaza y un puntito en su casillero.

La carrera fue una pesadilla para él. Ni los neumáticos adecuados ni el momento exacto para entrar a boxes. Por eso fue muy crítico con su equipo ante los medios de comunicación.

"Esta es la peor decisión, chicos, jod**", protestó cuando le colocaron los neumáticos de lluvia.

"En primer lugar, enhorabuena a Pierre (Gasly). Creo que han hecho un trabajo estupendo para lograr el segundo podio esta temporada del equipo. Eso es muy positivo. Y probablemente sea lo único positivo de este fin de semana", ha expresado el piloto francés.

Protestó porque su coche no iba tan rápido como el de su compañero: "El coche no iba tan bien. Pero aun así luchamos lo suficiente y pasé del 16º al sexto, iba muy bien, asumimos riesgos. Hubo algunas grandes batallas y siempre me las arreglé para progresar, así que estuvo muy bien".

"Por desgracia, dejamos escapar los puntos al final. No estaba contento con la elección de los neumáticos de lluvia. Pero también entramos a boxes una vuelta demasiado tarde", ha sentenciado un Ocon que sufrió mucho en Países Bajos.