Compartir garaje con Fernando Alonso, Verstappen y Hamilton: el sueño de Lando Norris

El vigente campeón de la F1 ha revelado su deseo de poder competir en el mismo equipo con dichos multicampeones, aunque ha encomiado a Piastri por la motivación que le aporta.

¿Quién no querría tener como compañero a un piloto como Fernando Alonso o Max Verstappen? Un multicampeón del mundo con quien poder competir de cerca por un campeonato y al que demostrarle tu valía y nivel. Ese es el sueño de muchos pilotos, pero también el del vigente campeón de la Fórmula 1.

En concreto, Lando Norris ha desvelado su deseo de poder luchar contra otro campeón en el mismo equipo. Todo ello, debido a los recientes rumores del posible fichaje de Verstappen por McLaren. "Siempre hay rumores. Siempre hay cosas en el aire. Pero sé que nuestros nombres están ligados a McLaren desde hace mucho tiempo", ha asegurado el piloto británico en una entrevista para la 'BBC'.

De esta forma, Norris descarta tanto su salida como la de su compañero Oscar Piastri de McLaren, cerrando la puerta a cualquier incorporación de otro piloto. Aun así, el vigente campeón ha señalado que estaría encantado de contar con otros corredores como sus compañeros de equipo.

"Doy la bienvenida a cualquiera como compañero de equipo. Por supuesto, Max, junto con Lewis Hamilton y Fernando Alonso, que son campeones del mundo, son algunos de los mejores. Siempre quieres intentar demostrar tu valía frente a los mejores. Así que, sinceramente, estoy muy abierto a que cualquiera sea mi compañero de equipo", añade Lando.

Sin embargo, Norris ha resaltado la figura de su actual compañero, al cual ha elogiado. "Me encantaría que Max fuera mi compañero de equipo. Me encantaría que Lewis lo fuera. Me encantaría que Fernando lo fuera. Pero también me gusta Oscar como compañero. La verdad es que es un piloto increíble. Tengo un compañero muy fuerte que me motiva", concluye el piloto de McLaren.

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