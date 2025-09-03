El 'vacile' de Aston Martin a Mercedes por 2026: "Nosotros vamos a 500 km/h"

Stoffel Vandoorne, piloto probador de Aston Martin, ha respondido a Toto Wolff, jefe de Mercedes, después de sus malos augurios para la nueva normativa de F1.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, Toto Wolff aseguró que los monoplazas de que traerá la nueva normativa en 2026 alcanzarás velocidades muy poco recomendadas en ciertos circuitos.

"Cuando se despliegue la potencia máxima, nos acercaremos al límite de 400 km/h", señaló el jefe de Mercedes en 'Auto Motor und Sport'.

Estas palabras han llegado al seno de Aston Martin y Stoffel Vandoorne, campeón de la GP2 en 2016 y piloto probador de la escudería, ha querido tirar de ironía para responder al austriaco.

"En el simulador, nosotros vamos a 500 km/h. Creo que parece positivo, porque el nuevo reglamento proporciona oportunidades para el cambio y esperamos poder usarlo en nuestro beneficio el año que viene", ha afirmado en declaraciones a 'GPblog.com'.

El que fuera compañero de Fernando Alonso no tiene dudas de que el paradigma cambiará la próxima temporada con el nuevo reglamento.

"Todo está cambiando y habrá una nueva forma de pilotar. Necesitamos el cambio para poder mezclar la parrilla", ha zanjado.