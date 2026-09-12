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"Evitar chocar..."

El llamativo mensaje de Alonso sobre su aspiraciones en Madring: "Con ver bandera de cuadros..."

El bicampeón entiende lo especial que este gran premio pero es extremadamente cauto a la hora de hablar sobre sus posibilidades. Fernando piensa que terminar la carrera ya sería un logro.

Alonso, en el Madring Alonso, en el MadringEuropa Press

Fernando Alonso está siendo uno de los pilotos más aclamados de Madring. El asturiano quiere devolver el cariño a la gente firmando un gran resultado pero sus aspiraciones parecen estar muy predispuestas a ver cómo se desarrollará la carrera.

Al ser un circuito urbano, se esperan accidentes y banderas rojas. Fernando sabe que se puede beneficiar de un escenario así. El ovetense ya ha demostrado que en momentos de caos se sabe desenvolver muy bien. De hecho, es precisamente cuando las fuerzas se pueden igualar en lo que respecta al Aston Martin.

Tras el desastre en Monza, Fernando quiere ser cauto y afirma que solo terminar la carrera ya podría ser síntoma de un buen resultado: "Quizá con ver la bandera a cuadros sea suficiente para obtener un buen resultado".

El asturiano también se aferra a tener algo de suerte en la 'qualy' en lo que respecta a fallos de otros pilotos: "En la clasificación creo que nos falta un poco para terminar (arriba). El orden de clasificación dependerá en parte del rendimiento de los coches y de la batería y la potencia que tengan".

"Lo importante es la carrera, donde tenemos que mantenernos concentrados, evitar chocar con los muros y ver la bandera a cuadros... Quizás eso sea suficiente para obtener un buen resultado", concluye Fernando en declaraciones recogidas por 'Marca'.

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