Lewis Hamilton continúa tensando la cuerda y sigue sin firmar su renovación con Mercedes. Pese a ello, el británico reitera que quiere seguir en la Fórmula 1.

El heptacampeón ha estado hablando en el podcast 'Formula for Success' y ha explicado que para él es muy importante que te guste tu trabajo y que te haga feliz.

"Personalmente creo que todos tenemos dificultades con algo. Tienes que encontrar lo que te apasiona y lo que te gusta hacer y en mi viaje hubo un punto en el que se puso demasiado serio. Sólo tenemos una vida. Tienes que disfrutar de lo que estás haciendo. Tienes que encontrar la felicidad todos los días y creo que eso ha sido muy importante para mí, para poder vivir el momento", ha explicado Hamilton.

Así pues, el británico asegura que el 'Gran Circo' es lo que le hace feliz por lo que quiere seguir corriendo: "Sí, es un espacio competitivo en el que estoy, pero cuando me subo a ese coche tengo la sonrisa más grande. Incluso hoy, después de todos estos años de carreras. Si alguna vez llega un día en el que no suceda, sabré que necesitaré pasar a otra cosa".

"No significa que sólo porque seas bueno en una cosa y tengas éxito en una cosa, no puedas también tener otras cosas que se sumen a eso, así que trato de encontrar otras cosas que me apasionan. Me encanta la música. Así que, desde tocar la guitarra hasta tratar de aprender a tocar el piano, en el que no soy tan bueno, sé que puedo llegar a ese punto en algún momento, creo que es muy importante", ha añadido.

De esta forma, solo queda esperar a que el contrato se haga oficial, algo que Toto Wolff ya aseguró que estaba en curso y que los abogados estaban trabajando duro para llegar a un acuerdo cuanto antes.