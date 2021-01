Apenas queda un mes para que empiece la nueva temporada y Lewis Hamilton continúa sin haber renovado su contrato con Mercedes, algo que está haciendo que salten todas las alarmas.

Pese a la tardanza, en la escudería alemana están tranquilos. Toto Wolff ha hablado sobre ello en 'Sport am Sonntag', pero no ha querido entrar en detalles. "Los abogados están trabajando duro", ha sido la respuesta del jefe de equipo sobre el tema.

En teoría, el contrato debía haberse firmado hace meses, aunque luego se retrasó por el positivo en coronavirus de Hamilton. Ahora ha sido Wolff quien ha estado aislado 10 días en Tirol por lo mismo, algo que según Toto también ha provocado que se retrasara la firma.

Aún así, el jefe de Mercedes ha insistido en que firmaran tarde o temprano: "Planeamos quedarnos algunos días en Kitzbühel, pero entonces tuve un positivo en la COVID-19 de la nada, así que nos aislamos diez días allí. Por fortuna no tuve síntomas porque puede irte muy mal, ya hemos acabado el aislamiento. Tenemos que firmar algo en algún momento antes de viajar a Bahrein a más tardar".

Además, ha querido recalcar que en ningún momento le han amenazado con la posibilidad de que George Russell pudiera ocupar su asiento si no firma ya. "En nuestra asociación nunca ha habido ninguna amenaza, nunca hemos jugado la carta de George Russell. Él lo hizo increíblemente bien y algún día estará en un coche 'top', pero nuestra relación a largo plazo no se basa en hacer gestos amenazantes. Sabemos que queremos correr juntos y ahora tenemos que negociar el contrato, aunque he de reconocer que la última vez que nos reunimos le amenacé con que yo era el próximo en la lista para ocupar su asiento. Tarde o temprano sacaremos el bolígrafo, pero es difícil firmar algo si no nos vemos", ha asegurado Wolff.

En cuanto al vídeo que subió a sus redes sociales, el de Mercedes no cree que sea ningún mensaje. "Me alegro que esté entrenando, no tengo perfiles sociales, así que no puedo ver toda esa información. Pero sé que está en los Estados Unidos", ha zanjado Toto.