Carlos Sainz fue el encargado de arrebatarle la pole a Max Verstappen en el Gran Premio de Italia de este pasado fin de semana. Sin embargo, a pesar de que parecía que Ferrari podría plantarle cara a Red Bull en Monza, nada más lejos de la realidad.

Verstappen tardó poco más de 14 vueltas en adelantar al piloto madrileño de Ferrari y en demostrar, una vez más, la insultante superioridad que tiene el piloto neerlandés a bordo de su Red Bull. Max dominó la carrera a su gusto y pudo gestionar, además, los neumáticos y el combustible.

Tanto es así que hasta el equipo le pidió que no se acercara a los doblados para evitar así los problemas con las temperaturas fueran a mayores obligándole, así, a perder hasta seis segundos de tiempo respecto al resto de la parrilla.

Aun así, pese al 'lift and coast' que Max se vio obligado a hacer, ganó la carrera con más de seis segundos de ventaja a 'Checo' Pérez y con once respecto a Carlos Sainz, el primer 'no Red Bull'. Algo que demuestra la tremenda superioridad que tiene el bicampeón del mundo en esta temporada.

No obstante, ahora habrá que esperar hasta el Gran Premio de Singapur dentro de dos semanas para poder ver si los problemas de temperaturas se mantienen en el monoplaza de Max y, de esta manera, las cosas se igualarían entre Red Bull y el resto de la parrilla.