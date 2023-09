"No risks" (no riesgos). Ese es el mensaje que recibió Charles Leclerc cuando perseguía a Carlos Sainz en el tramo final del Gran Premio de Italia. Instantes después clavó los frenos y estuvo a punto de llevarse por delante a su compañero de equipo.

Sainz dio una exhibición de defensa en Monza. Primero ante Max Verstappen, al que sostuvo varias vueltas. Un milagro teniendo en cuenta la superioridad del Red Bull sobre el Ferrari. De ahí que Fred Vasseur celebrara su fin de semana.

"Es la primera vez que podemos luchar con Red Bull, a pesar de que el ritmo de Red Bull era mejor que el nuestro", expresó tras la carrera el jefe de la escudería de Maranello.

Sainz también se defendió de Checo Pérez, al que tampoco pudo detener. Sí a su compañero, agresivo sólo cuando tenía al español delante. Otra vez Ferrari les dejó luchar cuando Leclerc iba por detrás. Al revés, otra historia bien diferente.

Y se defendió tras la carrera: "No haré ningún comentario, porque no quiero tener polémicas con esto. Si en ese momento hubiese enfriado la situación también me hubieseis preguntado por qué no les dejaba competir en igualdad".

"Sin duda fue el mejor fin de semana en general. Carlos dio un paso adelante no sólo en la clasificación y la carrera, sino también en la preparación del fin de semana; desde la primera vuelta en los Libres 1 estuvo ahí", expresó Vasseur ante los medios.

"Todos estábamos un poco preocupados por la vida útil del duro, ya que estábamos ciegos porque no hicimos ninguna tanda antes de la carrera. En las últimas vueltas tuvimos algunos problemas con el neumático delantero izquierdo, lo que significó que tuvimos que conservar", sentenció el de Ferrari.

Con este podio de Sainz y el cuarto lugar de Leclerc, Ferrari amarra la tercera posición en el mundial de constructores, adelantando a Aston Martin. Sólo Fernando Alonso sumó para los de Silverstone, finalizando noveno.