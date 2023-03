Fernando Alonso se lo está pasando en grande en este 2023. El asturiano, que cambió Alpine por Aston Martin en uno de los movimientos más arriesgados que ha habido en la F1, acertó con su decisión dejando un equipo que estaba más pendiente de su edad por otro con el que se ha subido al podio en las dos carreras disputadas este año. Y en Australia puede llegar la victoria 33.

Porque en Albert Park el AMR23 va como un cohete. Fernando ha liderado los Libres 2 sacando más de 6 décimas al Red Bull de Max Verstappen, y eso son palabras mayores. Porque el Aston Martin está en la pelea.

Mientras, Alpine no está teniendo ni mucho menos el comienzo soñado. Después de ser cuartos en el Mundial de constructores en 2022, la idea de acercarse a los mejores no solo no ha funcionado sino que ahora se les ha colado también Aston Martin. La primera carrera de Ocon, en Bahrein, fue...

Al menos eso sí no han tenido todavía esos problemas de fiabilidad que destrozaron el año de Fernando Alonso. Un Alonso que durante gran parte de la temporada pasada escuchó demasiadas veces a sus jefes fijarse en su edad. En sus por aquel momento 40 primaveras que, según su exequipo, iban a lastrar su rendimiento con el paso del tiempo.

"¿Newey? Tiene 64 años..."

Dos podios en dos carreras lleva, y la no renovación de Adrian Newey con Red Bull ha hecho que el asturiano viera una oportunidad para lanzarle un palito a Alpine.

"Newey tiene 64 años... seguramente Otmar Szafnauer no le fichase", dijo Alonso en su charla con 'L' Equipe'.

A saber lo que sucede con el gran gurú de Red Bull. Muchísima parte del éxito del coche de las bebidas energéticas la tiene él, y en no mucho tiempo va a quedar libre para firmar por quien quiera firmar.

¿Será Newey la guinda del proyecto Aston Martin en la Fórmula 1? El tiempo lo dirá...