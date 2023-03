Fernando Alonso destila felicidad. Probablemente, después de una década, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha vuelto a tener un coche competitivo capaz de luchar por podios e incluso victorias.

Aston Martin ha completado un excelente trabajo este invierno y al fin le ha dado una espada al samurái para que compita de tú a tú contra Red Bull, Ferrari y Mercedes.

De hecho, tras lo visto en Bahrein y Arabia Saudí, el AMR23 parece ser el segundo mejor coche de la parrilla de F1.

Eso sí, Alonso es el primero en saber que recortada la brecha con la 'Scuderia' y la marca de la estrella, los de las bebidas energéticas quedan lejos.

"Hemos empezado bien, con dos podios, pero Red Bull está en otra liga. Entonces, hay que tener los pies en el suelo", ha señalado en la presentación del libro 'El Gran Circo de la Fórmula 1'.

Fernando es consciente de que vendrán las 'vacas flacas': "Llegará una carrera que vamos a hacer sextos o séptimos, porque los Ferrari irán bien en ese circuito, los Mercedes van a crecer porque son un equipo muy grande y ya vimos el año pasado que empezaron fuera de la Q3 y ganaron una carrera en Brasil, ese es el potencial que tiene Mercedes".

"Puede pasar perfectamente que estemos sextos o séptimos, pero vamos a intentar retrasarlo lo máximo posible y seguir haciendo grandes actuaciones", ha añadido.

Sobre su salida de Alpine, Alonso ha sido categórico. El asturiano cree que fue la mejor decisión posible para sacar su mejor versión con casi 42 años, y más viendo que lo que se venía en Enstone era de todo menos halagüeño.

"Me he preparado bien desde la vuelta con Alpine en 2021. Yo esperaba las nuevas reglas para estar más cerca de las victorias, no pasó en 2022 con Alpine, pero fue un año de prepararme bien", ha explicado.

"A partir de mitad año, que firmé con Aston Martin, ya empecé a pensar en Aston Martin, a prepararme, a hablar con el equipo, a preparar el coche... Fue como una cosa personal, si no seguía en Alpine, se iba a ver la mejor versión de mí en estos 20 años en Fórmula 1", ha zanjado.