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"Toni y Rafa me ayudaron muchísimo"

Tremenda confesión de Zverev sobre Nadal: "Ni mi entrenador, ni mis padres..."

El alemán atraviesa un momento espléndido de juego y, justo antes de Wimbledon, ha querido recordar cómo superó una difícil etapa durante la temporada 2025.

Alexander Zverev y Rafa Nadal durante su último partido en Roland Garros Alexander Zverev y Rafa Nadal durante su último partido en Roland GarrosGetty Images

Alexander Zverev es el tenista de moda. Tras dos años de hegemonía donde Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han dominado claramente el circuito ATP, finalmente, un tercero en discordia habría aparecido para complicarles las cosas a ambos. El alemán se impuso en Roland Garros, aprovechando la lesión del murciano y la pronta descalificación del transalpino. Esta semana arranca Wimbledon y Zverev acapara muchas miradas.

Sin embargo, la situación para el número tres del mundo era totalmente inversa el año pasado. Alexander cayó eliminado en la final del Open de Australia ante el italiano, un duro golpe que le llevó a "pensar que nunca sería capaz de ganar un 'Grand Slam'" a pesar de "estar jugando un gran tenis". Una derrota que le llevó a tomar la decisión de viajar a Mallorca para "hablar con Toni y Rafa Nadal".

Un "sentimiento" de malestar que le duró "nueve o diez meses": "Empecé a jugar peor, me costaba encontrar motivación para entrenar y muchas veces me sentía completamente solo en la pista. Ni un entrenador, ni mis padres, ni mi pareja podían ayudarme porque simplemente estás perdido". Sin embargo fue en ese momento cuando la figura del legendario Rafa le dio fuerzas para seguir adelante.

"Nadal me contó que él también había pasado por una etapa parecida cuando empezó a perder muchos partidos contra Djokovic antes de encontrar la solución", explicaba el alemán para 'RTL+'.

Luego aseguró que esa etapa en las Baleares le sirvió para "cambiar algunas cosas de su juego y convertirse en un jugador diferente". Todo un viaje de reconexión consigo mismo y con su tenis el que vivió Zverev junto a Rafa Nadal y que sin duda, ha terminado dando sus frutos: "Este año ha funcionado".

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