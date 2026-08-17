Ceuta sigue al límite más de 15 días después: sin soluciones políticas y con miles de migrantes que se niegan a volver a Marruecos

Los detalles Un día después del asalto masivo, entre el 30 y el 31 de julio, Pedro Sánchez visitó Ceuta acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Después, se inició el desfile de ministros mientras miles de migrantes siguen malviviendo en playas y asentamientos.

Ceuta enfrenta una crisis migratoria sin precedentes tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, superando su capacidad para acoger a menores no acompañados. A pesar de la gravedad, la respuesta política ha estado marcada por enfrentamientos en lugar de soluciones efectivas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros han visitado la ciudad, prometiendo acciones que aún no se han materializado en soluciones tangibles. Mientras tanto, miles de migrantes permanecen en las calles, muchos reacios a regresar a Marruecos, y la población local, conocida por su hospitalidad, se siente desbordada y al límite de su capacidad de acogida.

Ya hemos cumplido y pasado los 15 días desde la llegada masiva de migrantes a las costas de Ceuta y provenientes, en su inmensa mayoría, desde Marruecos. La ciudad autónoma lleva medio mes viviendo una de sus peores crisis migratorias y, pese a que se repiten las denuncias de falta de medios y la desesperación es absoluta, los políticos se han centrado más en la bronca que en las soluciones.

Ceuta, sus vecinos y los migrantes que viven en sus calles y parques desde su llegada están al límite. Ha sido una de las mayores entradas de migrantes de la historia reciente de Ceuta y Melilla, con 1.400 menores no acompañados ya registrados. Y es que Ceuta solo dispone de capacidad para 29 de ellos.

Esta es la cronología de esta última crisis migratoria en Ceuta. Porque, un día después del asalto masivo, entre el 30 y el 31 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Ceuta acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Allí, Sánchez definió el acontecimiento como "un ataque". Como "una violación de la integridad territorial de España".

Días después, ya el 6 de agosto, fue el rey Felipe VI el que se reunió con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent. Allí, se comprometió a visitar Ceuta.

Desfile de ministros por Ceuta

Vista de la playa ‘El Trampolín’ de Ceuta donde se encuentran los migrantes que llegaron a la playa del Tarajal.

Cinco días después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, se inició el desfile de ministros. Primero llegó José Manuel Albares, el ministro de Asuntos Exteriores.

En esta ocasión, Albares aseguró que los migrantes regresarían a su país de origen. "Trabajamos para acelerar el retorno a Marruecos de las personas que han entrado irregularmente y que todavía no lo han hecho", explicó.

La verdad es que miles de migrantes continúan en las calles de Ceuta y se niegan a volver a Marruecos, ya sea por su propia voluntad u obligados. Es más, muchos han iniciado protestas y hasta huelgas de hambre. Su deseo es trabajar en España.

Seguimos con esta cronología de hechos, porque el 12 de agosto fue Margarita Robles la que pisó Ceuta y vivió en primera persona el dolor de los vecinos ceutíes. "No se puede abandonar Ceuta. Por favor, se lo pido", le decía una mujer, que se abrazó a ella al vivir una crisis de ansiedad.

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La de la ministra de Defensa fue una visita muy diferente a la de Marlaska, que se produjo justo un día después. El 13 de agosto fue recibido con insultos.

Y, entre ministro y ministro, en laSexta descubrimos que cientos de migrantes malviven en el monte. No se han ido a los asentamientos que se han habilitado, sino que viven en lo alto de los montes "por miedo".

Vivas y Marruecos contra el Gobierno central

Vivas estalló asegurando que no podían acoger a más migrantes. "Ceuta no puede esperar mucho. Ninguna regularización, ningún asilo". Como también explotó la televisión marroquí haciendo referencia a Pedro Sánchez.

En estas últimas jornadas, los ministros de Sánchez han seguido visitando Ceuta. Este domingo, lo hizo la ministra de Sanidad, Mónica García. Este lunes, ha sido el turno de Elma Saiz, de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. Ha asegurado que se está "trabajando en el marco de la legalidad", mientras los migrantes intentan sobrevivir por los rincones de Ceuta.

Vivas considera que la respuesta que ha dado el Gobierno ha sido insuficiente. Por ello, ya ha anunciado: "Vamos a recurrir a otras instancias del Estado, a las Cortes Generales, al Poder Judicial, a quien haga falta".

Ceutíes y migrantes al límite

Esta es la cronología de lo sucedido en estos días a nivel político. Pero hay otra, la que ha marcado la vida de ceutíes y migrantes. Ambos aseguran no poder aguantar más con esta situación.

Los ceutíes son gente hospitalaria, gente paciente, gente solidaria y lo siguen siendo. Pero todo tiene un límite. "Es un equilibrio muy complicado, muy difícil", nos cuentan. Y eso que, como decimos, han dado un ejemplo de convivencia desde el inicio.

Los migrantes pasan las horas esperando el asilo en asentamientos de los alrededores y de la periferia. Pero también en playas. Hay que recordar que, prácticamente en una tarde, hace tres semanas, se duplicó la población de Ceuta.

Es el caso de la Playa del Trampolín, arriba en el monte, en el polígono del Tarajal, donde hay niños muy pequeños. La mayoría no ve como opción el regreso a Marruecos. Prefieren estar malviviendo aquí, en unas condiciones terribles.

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