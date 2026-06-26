¿Cuándo comienza Wimbledon? Fechas, tenistas, horarios y dónde ver en TV

El célebre torneo británico comenzará las eliminatorias el próximo lunes 29 de junio a partir de las 12:00 hora española. Rafa Jódar, Novak Djokovic y Jannik Sinner, los principales atractivos.

Un mes después de concluir Roland Garros con el triunfo de Alexander Zverev, un nuevo Grand Slam abre sus puertas en busca de un nuevo ganador. Esta vez, Wimbledon será el escenario de una nueva disputa entre decenas de tenistas por llevarse el major británico.

A partir del próximo lunes 29 de junio, dará comienzo el célebre torneo de hierba con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión en la muñeca derecha, la presencia de Rafa Jódar como principal representante español, el intento de Novak Djokovic de conseguir su vigésimo quinto Grand Slam y la defensa del título de Jannik Sinner.

Desde el 29 de junio al 12 de julio se disputarán las rondas eliminatorias, donde los tenistas harán todo lo posible por lograr una plaza en la gran final. Sinner es el principal favorito del torneo al defenderlo, aunque su sorprendente derrota en la arcilla parisina ha provocado dudas en relación con su rendimiento.

A su vez, Djokovic hará todo lo posible para volver a llevarse el título para poner el broche de oro a una extensa carrera llena de éxitos. Por parte de Jódar, el joven tenista buscará poner su nombre en lo más alto y aumentar su reconocimiento en el circuito ATP.

Horarios y dónde ver en TV

El torneo de Wimbledon comenzará sus partidos a partir de las 12:00 hora española, y podrá verse en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre los tenistas, partidos, horarios y resultados se podrá seguir a través de la web de laSexta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido