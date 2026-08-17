Una persona para 400 mayores: las enfermeras se plantan ante las condiciones laborales en las residencias de Ayuso

¿Por qué es importante? La falta de personal está haciendo que cada vez colapse más el sistema y esto provoque un riesgo para los residentes.

Una enfermera para atender a 400 personas. Es lo que denuncia el Sindicato de Enfermería de Madrid que ocurre en varias residencias de la región que dirige Isabel Díaz Ayuso. Detrás de este dato demoledor, la realidad es que las enfermeras no quieren trabajar en las residencias públicas por las malas condiciones laborales y no se cubren la totalidad de las plazas.

El gobierno regional, sin embargo, presume de ratios y de valoración de usuarios de unos lugares que deberían ser un lugar seguro para los mayores, un refugio al que acudir cuando los familiares no pueden hacerse cargo. En cambio, la falta de personal, en concreto de enfermería, está haciendo que cada vez colapse más el sistema y esto provoque, denuncian las asociaciones, un riesgo para los residentes.

"Son las mismas auxiliares las que les dan muchas veces la medicación; cuando eso, deben hacerlo los enfermeros y las enfermeras", explica en este sentido a laSexta la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López. De hecho, en la última convocatoria pública de empleo no se ha cubierto la totalidad de las plazas de enfermería.

Todos estos puestos que aparecen sobre estas líneas y que se recogen en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid están libres, es decir, sin asignar a ningún profesional. En concreto, solo se ha adjudicado un tercio, quedando más puestos desiertos que ocupados.

¿Las razones? Los "cambios constantes de turno con la excusa de necesidades del servicio, descansos que desaparecen, veranos sin cubrir y una sobrecarga que afecta directamente a la calidad existencial", asegura Juan Antonio García, enfermero de una residencia pública y delegado de SATSE Madrid. Además, el sindicato sostiene que hay trabajadores que manifiestan tener que hacerse cargo de 400 personas por cabeza en algunas residencias.

A ello, se suma también la presión para doblar turno o renunciar a sus días libres, provocando que nadie quiera trabajar en esas condiciones. Por eso, desde SATSE Madrid exigen "una revisión urgente de los métodos de gestión y planificación de la AMAS", apunta García.

Pese a todo lo anterior, la Comunidad de Madrid presume de ratios en un comunicado remitido a laSexta. Incluso, echa balones fuera y exige un Plan Nacional de Recursos Humanos. Además, no dudan en destacar que tienen una valoración de ocho sobre diez en las encuestas de calidad de servicios y atención de los centros de mayores.

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