Un nuevo y fuerte terremoto de magnitud 4,8 sacude Granada cuatro días después del último seísmo

El contexto Hace apenas cuatro días se vivió un intenso terremoto de intensidad 5 en Granada con casi un centenar de réplicas que dejó más de 400 incidencias. El seísmo se ha producido a las 10:37 horas, según el Instituto Geográfico Nacional y ha dejado al menos tres heridos.

Gójar (Granada) ha vuelto a vivir un fuerte terremoto después del que se sintió hace apenas cuatro días. Según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se ha registrado a las 10:37:45 horas, siendo de una magnitud de 4,8.

Recordemos que el terremoto vivido el pasado sábado se sintió a 10 kilómetros de profundidad y se notó localidades del norte como Huéscar, en zonas costeras como Almuñécar, Motril y Salobreña, en el poniente y en la Alpujarra. Aquel seísmo dejó casi un centenar de réplicas y más de 400 incidencias.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia de un nuevo terremoto de magnitud 4,6 registrado este martes en Granada y su área metropolitana. Según ha informado en una atención a los medios, los tres heridos son de "carácter leve" y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital.

El terremoto se ha sentido en Armilla, Maracena, Albolote, Alfacar y Beas de Granada, según las primeras informaciones del IGN. Instantes después de ese terremoto se han registrado varias réplicas alrededor de Gójar, siendo de especial intensidad la vivida en Churriana de la Vega, donde se ha sentido un seísmo de intensidad 4,0.

El seísmo ha tenido varias réplicas ya registradas por el IGN, en concreto a las 10,53 horas con un cálculo provsional de magnitud de 4 en Churriana de la Vega y 4,2 en Alhendín, y otros temblores también con mediciones previsionales en Padul y Las Gabias, en estos casos de 2,9 y 2,6.

Ante la posibilidad de nuevas réplicas en las próximas horas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha pedido a los granadinos que mantengan la "serenidad". "Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha dicho Moreno a través de su cuenta en la red social X.

Nuevo terremoto en Granada de magnitud 4,6 con epicentro en Alhendín

Según informa el 112 de Andalucía, se han recibido más de medio centenar de llamadas que informan de desprendimientos y grietas, sin que hasta el momento haya constancia de daños personales. Además, han compartido un vídeo en el que dan consejos sobre cómo actuar en caso de sentir un terremoto.

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