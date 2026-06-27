Contundente mensaje de Jódar antes de su primer Wimbledon: "Es el torneo más prestigioso..."

El joven tenista de Leganés afronta esta semana su primera participación en el abierto de Londres, el torneo más emblemático del tenis mundial para el que el número 26 del mundo se encuentra emocionado.

Rafa Jódar está viviendo un 2026 probablemente mucho más especial de lo que esperaba. A sus 19 años, el tenista de Leganés está afrontando un primer año en el circuito ATP donde está dejando muy buenas sensaciones y Wimbledon será una cumbre más en su año de irrupción en el tenis de primer nivel.

Jódar afirma estar "disfrutando de cada torneo", además de aprender poco a poco, qué caracteriza su tenis: "Me definiría como un jugador agresivo, al que le gusta golpear tanto de derecha como de revés". El madrileño tendrá la oportunidad de poner en acción ese juego el próximo lunes, en su debut ante el británico Fálix Gill.

"Diría que es el torneo más prestigioso que puede disputar un tenista profesional, así que estoy muy ilusionado por estar aquí", aseguraba Rafa. Luego, explicó cómo se siente respecto a la hierba, "una superficie nueva" para él: "Tuve la oportunidad de jugar un par de semanas cuando era júnior hace dos años, pero creo que ahora será totalmente diferente. Solo hay que adaptarse".

Sin duda, Wimbledon será una cita muy especial para Jódar, que cerró así sus declaraciones al torneo británico: "Solo intento dar lo mejor de mí. Cuando juegas contra los mejores del mundo tienes que elevar tu nivel al máximo, y creo que es ahí donde más mejoras".

Jódar, tras la estela de Rafa Nadal

Dejando un poco de lado el tercer 'Grand Slam' del año, Jódar, como cada joven de su edad aficionado al tenis, ha crecido viendo a Rafa Nadal conquistar títulos: "Rafa ha sido mi referente desde que era un niño, veía todos sus partidos". El leganense tiene la suerte de conocer al legendario tenista mallorquín, por lo que añadió: "Es un gran jugador y una gran persona, ha aportado muchísimo, no solo al tenis, sino al deporte español en general y al deporte internacional".

Está por ver si Jódar es capaz de seguir los pasos del ganador de 22 'Grand Slams'. Por el momento está siendo capaz de demostrar su enorme potencial, aunque prefiere evitar comparaciones y centrarse en seguir creciendo como jugador: "Es muy especial para mí ser de este país y seguir mi propio camino".