"No creo que la necesite"
Un extenista no cree que Carlos Alcaraz tenga una carrera tan longeva como Novak Djokovic
Mark Petchey, exnúmero 80 del mundo, duda que Carlitos juegue tantos años como el tenista serbio, y le ha recomendado volver a disputar un torneo cuando se sienta preparado.
Carlos Alcaraz está más cerca de regresar a las pistas de tenis. El tenista español ya ha comenzado a entrenar con su mano izquierda, tras dos meses sin jugar por una lesión en la mano derecha, y prevé volver a disputar un torneo en los meses de agosto.
Aunque todavía no es seguro que vaya a volver muy pronto, un extenista ha pronosticado un regreso favorable para el murciano. "No creo que el reinicio vaya a ser tan malo para Carlos. Creo que este tiempo de descanso reavivará toda la pasión que necesita por el juego, y creo que volverá más fresco que nunca", asegura Mark Petchey, exnúmero 80 del mundo, en una entrevista para 'The Daily Express'.
A su vez, Petchey, al ser preguntado sobre si Alcaraz tendrá una carrera tan longeva como la de Novak Djokovic, el extenista británico lo ha descartado de forma rotunda. "Probablemente no, pero no creo que la necesite", responde Mark.
"Nos va a dar suficiente entretenimiento, va a tener suficientes títulos para hacerlo a su manera y, con suerte, podrá sentirse lo suficientemente cómodo como para ser lo suficientemente fuerte como para saber que eso es suficiente", añade Petchey, aclarando por qué no será necesario que juegue tantos años.
Por último, el británico ha recomendado a Carlos volver cuando él sienta que está listo. "Tiene que sentirse bien cuando regrese, porque, por su estilo de juego y la maestría que demuestra, su muñeca necesita estar completamente curada. Así que, incluso si tuviera que estar seis meses de baja y no volviera a jugar este año, eso no alteraría realmente el rumbo de su carrera", concluye Mark.
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