Un tiroteo en Isla Cristina (Huelva) deja tres muertos, entre ellos un menor

Los detalles Dos encapuchados que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra una mujer, su hijo menor y la madre de ella en la barriada de El Rocío y huyeron del lugar.

Un tiroteo en Isla Cristina, Huelva, dejó tres muertos, incluyendo un menor, tras ser atacados por dos encapuchados en motocicleta. Las víctimas, una mujer, su hijo y la madre de ella, fueron encontradas en la vía pública. La Guardia Civil investiga el caso, sin descartar un ajuste de cuentas vinculado a un enfrentamiento previo en El Torrejón, Huelva, en 2024. Aquel incidente, que resultó en un muerto y dos heridos, desencadenó una serie de tiroteos entre grupos rivales, extendiéndose a Isla Cristina. La investigación sigue abierta, con la Guardia Civil buscando esclarecer el móvil y la conexión con incidentes previos.

Un tiroteo registrado este domingo por la noche en la localidad onubense de Isla Cristina se ha saldado con al menos tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, según han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Los hechos ocurrieron en la barriada de El Rocío, donde dos individuos encapuchados que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra las víctimas antes de darse a la fuga. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar y localizar a los presuntos autores.

Las víctimas serían una mujer, su hijo menor de edad y la madre de ella. Los tres cuerpos permanecieron durante un tiempo tendidos en la vía pública a la espera de la llegada de la autoridad judicial, que debía autorizar el levantamiento. Posteriormente, fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se les practicarán las correspondientes autopsias.

El suceso causó una gran conmoción entre los vecinos y visitantes de la localidad, que durante un periodo de tiempo pudieron contemplar los cuerpos de las víctimas en la calle, antes de que fueran cubiertos. Las imágenes del lugar comenzaron a difundirse poco después a través de las redes sociales.

A falta de confirmación oficial, los investigadores no descartan que el tiroteo pueda estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas vinculado a un enfrentamiento anterior ocurrido en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, en septiembre de 2024. Aquel episodio se saldó con un muerto y dos heridos.

El supuesto autor de aquellos disparos huyó del lugar inmediatamente después de cometer el crimen y fue localizado y detenido semanas más tarde en Gijón (Asturias) por agentes de la Policía Nacional.

Tras aquel episodio se produjeron varios tiroteos que, según las investigaciones, podrían haber estado relacionados con represalias o amenazas entre miembros de los grupos enfrentados. La sucesión de incidentes terminó extendiéndose a Isla Cristina, donde se habrían refugiado familiares del presunto autor del crimen ocurrido en El Torrejón.

En mayo de 2025, la Guardia Civil desplegó un operativo en Isla Cristina que culminó con la detención de tres personas vinculadas a ese entorno, acusadas de amenazar a vecinos con armas de fuego y efectuar disparos desde las azoteas de varios edificios.

Posteriormente, en julio de 2025, la localidad volvió a ser escenario de un tiroteo, en el que un hombre murió y una mujer resultó herida.

La investigación permanece abierta y todas las hipótesis se encuentran pendientes de confirmación por parte de los investigadores. La Guardia Civil trabaja ahora para determinar el móvil del ataque, reconstruir cómo se produjo y esclarecer la posible relación de los hechos con los anteriores episodios violentos registrados tanto en Huelva capital como en Isla Cristina.

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