Ayuso dice ahora que no ha "pedido una vivienda pública" tras la polémica del ático: "No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado la crisis humanitaria en Ceuta para cargar contra Pedro Sánchez: "Él sigue de vacaciones tranquilo con sus chanclas en La Mareta".

Isabel Díaz Ayuso ha evitado explicar la situación de su ático, utilizando en su lugar la crisis de Ceuta para criticar al Gobierno y a Pedro Sánchez. Acusó al Ejecutivo de tolerar una "invasión" y mencionó problemas de seguridad y salud en Ceuta. Ayuso justificó su silencio sobre el ático comparándose con ministros que no explican sus residencias públicas, afirmando que sus explicaciones son suficientes. La polémica surgió en medio de la gestión de un incendio en Madrid. Ayuso sigue confrontando al Gobierno, acusándolo de despilfarro y desviando preguntas sobre el ático hacia críticas a los líderes socialistas.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a evitar dar explicaciones este lunes sobre su ático. Tan solo se ha limitado a asegurar que nunca ha "necesitado ni pedido" una vivienda pública. Además, se ha excusado en que ministros que las tienen no dan explicaciones al respecto y considera que las que ella ha dado hasta el momento son suficientes.

"Si tenemos en cuenta que 12 de los 15 ministros que tienen viviendas públicas no dan explicaciones nunca, --las mías-- sí son suficientes", ha defendido, a lo que ha añadido: "Yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace siete años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a diez meses de unas elecciones".

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado la crisis humanitaria en Ceuta para cargar contra el Ejecutivo y contra Pedro Sánchez. "Tras 16 días de esta invasión tolerada por el Gobierno y por Sánchez, mientras sigue de vacaciones con sus chanclas en La Mareta, él tranquilo allí, Ceuta está al borde del colapso", ha declarado la política del PP, a lo que ha añadido que "la seguridad está comprometida y hay grandes problemas sanitarios".

En este sentido Ayuso, ha asegurado que "los médicos han dicho que ahora hay un nuevo riesgo de de epidemias", al tiempo que ha denunciado que "se están produciendo agresiones y violaciones diarias en Ceuta para desgracia de todos".

La polémica por el ático irrumpe en plena gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid del devastador incendio de la Sierra Oeste y sirve a la Comunidad de Madrid como parapeto para no resolver todas las incógnitas que siguen rodeando a esa operación. De hecho, fue la excusa para justificar la venta solo 24 horas después de que el país destapara la compra del ático por más de seis millones. Sin embargo, la situación del fuego mejoró sin acabar con las preguntas en torno a ese inmueble y Ayuso empezó a pagarlo con la prensa.

"¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer", declaró la política del Partido Popular.

Su estrategia de confrontación

De esta forma, la estrategia regresó a su tónica habitual, a la de confrontar directamente con el Gobierno y la de erigirse en portavoz nacional de la oposición a cuenta de lo que sea mientras permita mantener el silencio sobre el ático, sea utilizando el eclipse o la gestión de la crisis de Ceuta.

"Lamento el trato que se le está dando a los italianos. Yo, desde luego, que sepan que no compartimos las políticas de este Gobierno y muchísimo menos el decidir que nos aíslan de las primeras potencias del mundo", expresó Ayuso.

Precisamente, todo ello en la semana en la que la Operación Planifica Madrid llega a un juzgado madrileño, mientras en redes y en cada comparecencia, Ayuso aprovecha para señalar al presidente del Gobierno, a los ministros y a la presidenta del Congreso por, según ella, despilfarrar dinero público. Y lo utiliza como respuesta también cuando le preguntan por el ático.

"Hay dirigentes socialistas que a la vuelta del verano posiblemente vayan a la cárcel. Teniendo en cuenta esto, creo que esto no da para mucho más. Yo quiero saber cuántos ministros viven a costa de los españoles, si la presidenta del Congreso se está dando la vida padre en uno de los barrios más exclusivos de Madrid o si es verdad que el hermano del presidente ha estado viviendo en la Moncloa", ha señalado al respecto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.