Optimismo con cautela en el incendio de Riglos: el Monasterio de San Juan de la Peña está fuera de peligro y los vecinos esperan volver pronto a sus casas

Medios de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Mientras tanto... Gran parte del perímetro está estabilizado y los equipos de extinción son "optimistas", aunque las altas temperaturas y fuertes vientos puede dificultar las tareas en los sectores más activos.

El incendio en Las Peñas de Riglos, Huesca, está mayormente estabilizado gracias a condiciones meteorológicas favorables, aunque los técnicos se mantienen cautelosos ante el posible aumento de temperaturas y vientos. Francho Aso, director de extinción, se muestra optimista pero advierte que aún falta para completar la estabilización del incendio que ha afectado 17.500 hectáreas. Se espera que los más de 1.000 evacuados regresen pronto a sus hogares. El incendio sigue en Situación Operativa 2, y continúan los esfuerzos de extinción con apoyo de bomberos locales y franceses. Un militar de la UME falleció en el incendio, y se han decretado días de luto en su memoria.

La mayor parte del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca, está estabilizada y los trabajos de extinción evolucionan favorablemente tras el respiro meteorológico de este fin de semana. Sin embargo, los técnicos se muestran prudentes ya que en las próximas horas se espera un aumento de las temperaturas y la vuelta de fuertes vientos que podrían condicionar los sectores que siguen en vías de estabilización.

Francho Aso, director de extinción, ha declarado que "somos optimistas" ya que "se está trabajando bien y de forma exitosa", a la vez que ha insistido en que "nos falta un poco" para terminar de estabilizar el incendio que ha afectado a unas 17.500 hectáreas y que ya dura una semana.

Aunque en las dos últimas jornadas se ha conseguido estabilizar buena parte del perímetro, el incendio se mantiene en Situación Operativa 2, por lo que, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), Aso ha insistido en que "hay que ser prudentes" y "pacientes".

Como nota positiva, el director de extinción ha asegurado que "podemos transmitir tranquilidad", especialmente por la conservación de lugares como el Monasterio de San Juan de la Peña, que el viernes estuvo rodeado por las llamas. Justamente ese lugar es uno de los puntos que ya se dan por estabilizados.

Los vecinos esperan al realojo

Del mismo modo, todo apunta a que los más de 1.000 vecinos evacuados podrían volver a sus casas dentro de poco. Jorge Crespo, jefe servicio seguridad y Protección Civil, ha afirmado que el número número de poblaciones afectadas (son 19 poblaciones, dos campings) no ha cambiado y que actualmente se está trabajando en el realojo.

Aunque no ha querido dar una fecha concreta para el regreso porque "depende de la evolución del incendio", sí ha indicado que "trabajamos en un escenario de que el realojo podría ser mañana si la evolución es buena".

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, de las que 80 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones; este lunes se van a seguir organizando convoyes para acceder a los municipios de Anzánigo y de Alastuey.

A lo largo de este lunes, permanecen sobre el terreno 13 brigadas terrestres, 12 autobombas, 25 APN (Agentes de Protección de la Naturaleza). También hay dos unidades helitransportadas BRIF y dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Asimismo, bomberos de Francia, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación de Huesca, la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza trabajan para extinguir las llamas.

Homenajes al militar fallecido

El incendio de Las Peñas de Riglos ha dejado hasta el momento un muerto: Javier García Sancho, un militar de la UME fallecido este domingo en un accidente de tráfico durante la extinción del incendio.

En Ayerbe, donde permanecen alojados algunos de los vecinos evacuados, se guardará este lunes a las 19:00 horas un minuto de silencio por el militar, miembro del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (Zaragoza). Además, en La Almunia de Doña Godina, donde residía, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.

La corporación municipal ha guardado al mediodía un minuto de silencio a las puertas del consistorio en memoria del militar, un acto que ha congregado a decenas de vecinos que han querido rendirle homenaje.

La UME ha mostrado su "profundo dolor" por la muerte del García Sancho y el Gobierno de Aragón también ha decretado un día de luto oficial en señal de duelo y respeto. Los otros tres efectivos de la UME que resultaron heridos ayer en ese mismo accidente han recibido el alta médica este lunes.

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