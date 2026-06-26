¿Se romperá la relación entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner? Ojo a lo que apunta un extenista

Mark Petchey ha comparado la relación entre ambos con la que mantuvieron Rafa Nadal y Roger Federer en el inicio de sus carreras.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los dos hombres del momento en el mundo del tenis. Cuando ambos están en el cuadro, es utópico pensar que uno de los dos no se vaya a llevar el título.

A pesar de su rivalidad, el murciano y el italiano mantienen una buen relación fuera de pista a pesar de que nunca han escondido la dificultad de ser amigos en este momento.

No ser amigos es un tema, pero otro muy distinto es que su relación se pueda romper. Y eso es lo que Mark Petchey considera que puede pasar.

En declaraciones a 'The Daily Express', el extenista ha comparado a ambos con Rafa Nadal y Roger Federer.

"No creo que ninguno de los rivales a lo largo de los años haya sido como un amigo. Sí, Roger y Rafa son amigos ahora, no me digas que lo eran (cuando jugaban), los vi como estaban en la final de Roma en 2006; los chicos se robaban los sueños mutuamente", ha arrancado.

"El respeto es enorme, ahora se quieren mucho, entienden toda la rivalidad y lo que significó para el deporte y para ellos mismos, y estarán unidos para siempre, pero en el fragor de la carrera, ser cordial es un buen gesto, porque uno quiere vencer al rival a toda costa", ha añadido.

Sobre los número 1 y 2 del mundo, Petchey considera que se podría dar un detonante que rompiera la relación: "Ellos [Sinner y Alcaraz] se tienen mucho respeto. Puede durar siempre y cuando no surjan situaciones demasiado polémicas en los combates, o que no digas algo inapropiado que pueda ofenderlos".

"En algún momento, probablemente se dirá o se hará algo que a ninguno de los dos les gustará demasiado, pero creo que el respeto que se tienen es demasiado grande como para que superen cualquier dificultad que puedan tener", ha zanjado.