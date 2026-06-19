Zverev sigue imparable y le arrebata a Rafa Nadal un récord histórico

El tenista alemán sigue ganando en la gira de hierba y con la última victoria ha logrado superar al extenista español en uno de los récords que el balear ostentaba.

Alexander Zverev está pletórico y sigue conquistando nuevos éxitos en su carrera tras hacerse con su primer 'Grand Slam' en Roland Garros. El alemán sigue avanzando fases en el torneo de Halle y ya se encuentra en cuartos de final tras imponerse a su compatriota Yannik Hanfmann.

Acumula de esta manera nueve triunfos consecutivos, lo que le ha permitido alcanzar las 122 victorias en torneos ATP. Con la última supera la marca de Rafa Nadal que se retiró con 121 y se convierte así en el tenista con mayor número de victorias del circuito, aunque el mallorquín aún le saca ventaja en trofeos pues logró llevarse 23, por los 15 que lleva el tenista de Hamburgo hasta ahora.

Sobre su estado de forma, Zverev tuvo unas palabras: "Todavía no me encuentro tan cómodo en esta superficie como para hacer saque y red, llevo muy poquitos días entrenando sobre hierba, así que se trata todo de un proceso. Es un cambio, así que espero estar preparado, de momento me quedo satisfecho con estos dos primeros encuentros". Sin embargo, el número tres del mundo sigue arrasando a su paso y Wimbledon aparece en el horizonte como una gran oportunidad.

El 'major' de hierba se disputa a finales de junio. Jannik Sinner defenderá el título mientras Carlos Alcaraz apura plazos para recuperarse de la lesión sufrida en Barcelona. Sin duda será una cita de máximo nivel de tenis en la que, por fin, Zverev podrá demostrar al mundo entero el amplio talento que lleva siendo eclipsado por otros grandes tenistas a lo largo de toda su trayectoria.

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