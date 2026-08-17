Fin a la tregua política entre el gobierno de Ceuta y Moncloa: Vivas estalla con un ultimátum y abandona el mensaje de calma

Sí, pero... Las Administraciones han llegado a acuerdo para abrir cuatro centros de acogida temporal con capacidad para 1.500 plazas.

La crisis en Ceuta ha generado tensiones entre el Gobierno local y Moncloa desde el 30 de julio. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha dado un ultimátum de 30 días para resolver la situación, amenazando con recurrir a los tribunales si no se logra. Ha criticado la falta de acción del Gobierno, especialmente de la ministra de Sanidad, Mónica García, por la falta de espacios para migrantes. Sin embargo, se ha acordado habilitar 1.500 nuevas plazas en cuatro espacios. Además, se enfrenta un colapso sanitario, con profesionales denunciando condiciones insuficientes. García ha negado el colapso y comparecerá en el Congreso para explicar la situación.

El hartazgo del Gobierno de Ceuta por la crisis que vive la ciudad desde el pasado 30 de julio sigue en aumento y se ha con el último choque con Moncloa. La tensión entre ambos Ejecutivos ha escalado hasta el punto de que Juan Jesús Vivas ha lanzado un ultimátum: o se soluciona la situación en 30 días, o Ceuta acudirá a los tribunales.

El presidente de la ciudad autónoma lleva días criticando lo que considera inacción por parte del Gobierno, pero ahora ha ido más allá, cargando particularmente contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a cuenta de la falta de espacios habilitados para acoger a los migrantes.

"Me duele muchísimo decirlo, pero creo que es evidente, los primeros días de agosto, el Gobierno de la nación pretendió maquillar la realidad. (...) La ministra de Sanidad tuvo en Ceuta un comportamiento absolutamente incorrecto. No puedes venir a Ceuta a dar lecciones y de camino también, para echarle la culpa al ayuntamiento", ha criticado Vivas.

García ha respondido que el Ejecutivo lleva "17 dias pidiendo espacios para habilitar" pero, fuera de quien fuera la responsabilidad, y a pesar del enfrentamiento abierto entre administraciones, finalmente se ha llegado a un acuerdo.

1.500 nuevas plazas

Elma Saiz ha anunciado la instalación de cuatro nuevos espacios para atender a migrantres. Uno cedido por el Gobierno de Ceuta, y los otros tres, de titularidad del Estado.

Según ha explicado la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas". "Yo personalmente creo que la colaboración de las instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes", ha añadido en su visita a la ciudad autónoma.

Estos espacios serán "de caracter temporal y extraordinario" y se establecerán en el parking del embolsamiento de la loma Colmenar, en las instalaciones de la hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del Guano.

Uno de ellos, el del parking de embolsamiento está ya cerrado y reservado para empezar a instalar las infraestructuras. Tal y como ha confirmado laSexta, este un espacio, que normalmente se usa como zona de embolsamiento para vehículos, cuenta ya con dos tiendas de campaña militares montadas.

Devolución o asilo

Aunque la próxima apertura de estos espacios podrá suponer un alivio para la ciudad, el presidente ceutí también ha insistido en "el regreso a Marruecos de los que entraron de manera ilegal" en la ciudad.

Para ello, ha sado 30 días al Gobierno o recurrirá a "las Cortes Generales, al Poder Judicial" y, en definitiva, "donde haga falta".

El Gobierno ha defendido la expulsión, aunque ha apuntado que está "trabajando en el marco de la legalidad vigente y con el compromiso de la atención humanitaria". Por su parte, Vivas ha reconocido que "estas personas merecen ser tratadas en sus necesidades humanas sin ninguna duda", pero ha subrayado que "deben ser retornadas a Marruecos".

Hasta tal punto quiere el 'popular' devolver a los migrantes, que la semana pasada pidió suspender el derecho de asilo en la ciudad autónoma, un planteamiento que Moncloa rechazó.

Con una situación casi al límite, Pedro Sánchez ha convocado este lunes a sus ministros para analizar los próximos pasos, teniendo en cuenta además, que las de Vivas no son las únicas críticas al Gobierno.

La otra crisis: el colapso sanitario

En los últimos días, los sanitarios han denunciado una situación de "colapso" en la sanidad ceutí. "En breve va a haber algunos médicos que me han comentado que abandonan Ceuta (...) y ya están habiendo bajas médicas en el personal sanitario", ha advertido Enrique Roviralta, presidente del Sindicato médico de Ceuta, este lunes en Al Rojo Vivo.

La secretaria general de SATSE en Ceuta, Elisabeth Muñoz, ha sostenido que "la crisis sanitaria existe claramente", apuntando que "60 profesionales para todo el area sanitaria de Ceuta es totalmente insuficiente".

En este sentido, incluso desde su propio partido, el diputado del PSOE de Ceuta, Melchor León, ha dejado caer en Al Rojo Vivo que los datos que ha dado Mónica García sobre la situación sanitaria en Ceuta no son ciertos.

El diputado ha afirmado que "solamente tienes que escuchar a los profesionales médicos que están denunciando la situación" y ha denunciado que un compañero de partido está sufriendo "amenazas por decir la verdad". "Se han suspendido citas médicas, (...) cirugías, las urgencias están saturadas...", ha declarado en laSexta.

Por su parte, García ha negado tal colapso y ha defendido que la ciuda se encuentra en el nivel 1 de catástrofes. No obstante, ha decidido comparecer el próixmo 27 de agosto en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones a este respecto. Del mismo modo, Elma Saiz también comparecerá a petición propia el viernes 28 en la Cámara Baja.

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