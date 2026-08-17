Puente vuelve a cargar contra el rey por la foto con Negre: acusa a la Casa Real de "cruzar una línea roja" y dice que su jefe de Estado "no le tocaría ni con un palo"

Los detalles El ministro de Transportes ha justificado su enfado recordando que Javier Negre "está condenado" por haber publicado fotos de sus hijas, "calificándola poco menos que de amante mía". Sin olvidar que todavía está imputado por calumnias contra él.

El ministro Óscar Puente ha vuelto a demostrar que lo de ser políticamente correcto no va con él. Primero aseguró que la fotografía del rey Felipe VI con el agitador de ultraderecha Javier Negre era una "ignominia". Ahora, lejos de relajarse en vacaciones, ha apostado por subir el tono de sus críticas con esta frase: "El jefe del Estado, que yo tengo en mi cabeza, no le tocaría ni con un palo". Puente está indignado.

Este ha sido su nuevo comentario sobre la imagen del monarca con Negre, en la toma de posesión del presidente de Colombia, del ultra Abelardo de la Espriella. Pero Puente también ha sentenciado, en una entrevista, que la monarquía ha cruzado el límite. Por ello, no ha dudado en asegurar que "quien ha cruzado una línea roja que no debería es la Casa Real".

Lo ha dicho una y hasta dos veces. "Quien ha cruzado no es el Gobierno, es la Casa Real". "Debería haber medido mucho más lo que hacía en ese momento y no puedo ocultar mi indignación", ha repetido.

Puente vuelve a arremeter contra el rey por su fotografía con Negre: "El jefe del Estado, que yo tengo en mi cabeza, no le tocaría ni con un palo"

En medio de este estado de indignación, el ministro ha tenido tiempo para defender sus críticas. Ha dicho haber estado acertado en sus polémicos tuits, en los que ya le afeó el gesto al monarca. "En mi tuit, con claridad y con precisión". Entiende que la relación entre el Gobierno y la jefatura del Estado "es complicada y hay que tener cuidado con lo que uno dice".

Asegura que lo que dice no es una estrategia del Gobierno, solo su opinión. Y, pese a ello, ha dejado claro que su "lealtad al rey es absoluta". Y añade: "Como yo entiendo esa lealtad, al igual que lo hago con Pedro Sánchez, es diciendo las cosas que creo que no hace bien".

Considera que la fotografía de Felipe VI con el agitador ultra ha hecho daño a mucha gente, no solo a él, recordando que esta figura es transmisora de bulos y que ha protagonizado hasta insultos contra la reina Letizia y contra el propio rey.

Así, Óscar Puente espera que algo similar no se vuelva a repetir. "No se debería haber producido y ojalá que no se repita nunca", ha pedido.

Para terminar, el ministro de Transportes ha querido justificar su enfado. Para que se entiendan sus palabras, ha recordado: Javier Negre "está condenado por haber publicado fotos de una de mis hijas, calificándola poco menos que de amante mía". Sin olvidar que todavía está imputado por calumnias contra él.

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