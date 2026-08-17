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posible ajustes de cuentas

El origen del tiroteo mortal en una barriada de Isla Cristina: la guerra entre los clanes de Los Salazar y Los Moriña empezó por otro crimen en 2024

El contexto Tras una discusión, 'El Baba' mató a su cuñado disparándole en el pecho. La víctima era uno de los miembros más influyentes de otro clan, el de Los Moriña. Desde ese mismo momento, entraron en guerra. Hasta se ofrecían recompensas de 50.000 euros para poder aplicar venganza.

El origen del tiroteo mortal en una barriada de Isla Cristina: la guerra entre los clanes de Los Salazar y Los Moriña empezó por otro crimen en 2024
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Isla Cristina, en Huelva, sigue blindada tras el tiroteo que acabó con la vida de tres personas, una de ellas embarazada de ocho meses. Los dos encapuchados que abrieron fuego en la barriada del Rocío siguen fugados. La Policía investiga el caso como un ajuste de cuentas.

Es la hipótesis que más peso está tomando dentro de esta investigación por varios motivos. El primero, porque entre los fallecidos se encuentran la hermana y la madre de 'El Baba'. Todos son miembros del clan de Los Salazar.

Quédense con este nombre porque 'El Baba' puede ser el origen de toda esta historia. Y es que, fue el autor de un tiroteo que se produjo en septiembre de 2024, en esta ocasión, en la barriada de El Torreón, también en Huelva.

Un tiroteo en Isla Cristina deja tres muertos, entre ellos un menor
Un tiroteo en Isla Cristina (Huelva) deja tres muertos, entre ellos un menor

Después de una discusión, 'El Baba' mató a su propio cuñado disparándole en el pecho. La víctima, el cuñado, era uno de los miembros más influyentes de otro clan, el de Los Moriña. Desde ese mismo momento, los clanes de Los Salazar y Los Moriña entraron en guerra.

Es entonces cuando 'El Baba' huye y el clan contrario, el de Los Moriña, llegaron a ofrecer hasta 50.000 euros por cualquier pista para vengar el asesinato.

'El Baba' se escondió en Gijón. Estuvo un mes en paradero desconocido, hasta que lograron detenerle. Pero su detención no fue suficiente para el clan de Los Moriña. Como suele pasar en estos ajustes de cuentas entre clanes, buscan el ojo por ojo. Y si no pueden ejercerlo directamente con el culpable, paga la familia.

ya son cinco las personas asesinadas por estos enfrentamientos entre clanes en Huelva ya son cinco las personas asesinadas por estos enfrentamientos entre clanes en HuelvalaSexta

Por eso, Los Salazar se escondieron. Dejaron El Torreón y se instalan en Isla Cristina, donde ahora ha ocurrido el tiroteo mortal.

Además, pese a esconderse y poner distancia, se cometió un nuevo crimen: el asesinato del padre de 'El Baba', en junio del año pasado. Para los investigadores, la primera represalia, que habría continuado con los tres muertos de este domingo. Sumadas a las anteriores, ya son cinco las personas asesinadas por estos enfrentamientos entre clanes.

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