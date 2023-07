Carlos Sainz apostó por Mercedes como segundo coche en el Gran Premio de Gran Bretaña por detrás de Red Bull. El equipo de las flechas de plata está respondiendo... y uno de los motivos podría ser el trabajo que está llevando a cabo Mick Schumacher en el simulador.

Según ha informado 'Crash.net', el joven alemán terminó su trabajo en el simulador del viernes pasadas las dos de la madrugada.

Lewis Hamilton había sido muy crítico con el monoplaza durante los entrenamientos del viernes: "Es un coche difícil de manejar. No importa lo que hagamos para poner a punto, sigue siendo muy difícil de conducir. En una sola vuelta no he notado ninguna mejora entre neumáticos, lo que demuestra que algo no va bien".

Sin embargo, en las tandas largas los Mercedes funcionan. El propio Lewis lo ha reconocido: "Las tandas largas no parecen ser demasiado malas y es algo positivo al menos. No se ha sentido genial, pero ha debido ser peor para el resto porque no eran tan rápidos o tenían más degradación que nosotros".

"La última parte ha sido más consistente por mi parte, podría haber sido por el viento y por el hecho de que me he acostumbrado ya al equilibrio", ha expresado el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Eso sí, se siguen viendo muy lejos de Max Verstappen: "Nos falta algo. Con el coche, estamos luchando por lo mismo...".