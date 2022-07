Ni Mercedes ni Toto Wolff ni por supuesto Lewis Hamilton olvidarán nunca el mundial de 2021, perdido en la última vuelta de Abu Dabi ante Max Verstappen. Todos ellos han defendido, defienden y seguro defenderán que ese campeonato fue "robado". El jefe de mercedes ha vuelto a la carga sobre el asunto.

En declaraciones a 'Squaremile', Wolff ha vuelto a echar un capote a su piloto: "Creo que Hamilton debería haber conseguido un octavo mundial el año pasado, todo el mundo lo sabe".

"Ahora tenemos que hacer un coche que le ponga en situación de ir a por ese octavo título y esa es fundamentalmente mi responsabilidad", comenta. Un coche que en este 2022 ni mucho menos aspira a estar entre los mejores, muy lejos de Ferrari y Red Bull.

Preguntado por Verstappen, sostiene que "no ganó de manera correcta": "Puedes tener a alguien que gane pero que no lo haga de la manera correcta, pero eso no va a durar. Y el karma existe. Yo quiero poder mirar atrás y decir: lo hicimos de la manera correcta y tuvimos éxito".

¿Más cerca de Ferrari y Red Bull?

Según ha avanzado el presente campeonato, Mercedes ha dejado atrás muchos problemas. Pero todavía no es suficiente para poder luchar con el mismo Verstappen y con Charles Leclerc.

A pesar de ello Wolff mantiene la confianza: "La parrilla va a volver a juntarse en base a reducir el rendimiento de los mejores así que va a ser una lucha a tres bandas o quizá con más equipos compitiendo por la victoria al final de la temporada".

"No creo que este concepto de coche vaya a estar milagrosamente un segundo por delante de todos al final de la temporada, pero creo que podemos considerar un éxito si nos ponemos a su nivel", ha afirmado.

La realidad de la clasificación

Aunque Wolff cree que esas diferencias se van a reducir, la realidad es que entre Verstappen y Hamilton hay 99 puntos de diferencia. George Russell, por su parte, cuenta con 128 puntos y es quinto en el campeonato del mundo.