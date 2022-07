Nyck de Vries tomará el asiento de Lewis Hamilton en los Libres 1 del Gran Premio de Francia. Mercedes ya lo ha anunciado. Una sustitución que estaba previsata dentro del plan de oportunidades que se da a los jóvenes pilotos de la Fórmula 1.

Así lo ha anunciado Toto Wolff: "Nyck sustituirá a Lewis en la primera sesión de entrenamientos libres este fin de semana, como parte de las sesiones asignadas a pilotos jóvenes este año, así que tenemos ganas de ver cómo lo hace".

De Vries es piloto reserva en Mercedes y piloto oficial de la Fórmula E. No será la primera vez que se suba a un F1. Ya lo hizo en los test para jóvenes de Abu Dabi.

Este 'ascenso' entra dentro de un plan llevado a cabo por la competición, en la que se obliga a las escuderías a subir a un piloto joven en al menos dos sesiones de Libres 1 de la temporada.

Esta será la primera participación de De Vries en 2022, por lo que le restará otra oportunidad. Y no deberá desaprovecharla si en un futuro cercano quiere tener un asiento en el 'Gran Circo'.

This weekend @nyckdevries will be taking the wheel of W13 for FP1. 👊

Lewis has chosen this weekend to fulfil the first of two young driver sessions required by all teams this season. George has selected one later in the year. pic.twitter.com/aNimIvCClU