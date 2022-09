No ha sido la mejor carrera de Carlos Sainz y Ferrari. Los errores se han acumulado durante toda la carrera en Zandvoort: una parada en la que se les olvidó sacar una rueda, un adelantamiento bajo bandera amarilla, un 'unsafe release' en el que casi se choca contra Fernando Alonso y un ritmo de carrera muy alejado de Red Bull y Mercedes. "Todo lo que podía salir mal ha salido mal", comentó Sainz tras la carrera.

La carrera se torció en la primera parada en boxes en la que Ferrari se olvidó de sacar una rueda para cambiarla, un error que el español no entiende: "Ha sido una muy mala parada que nos ha costado cuatro posiciones. Hay que analizarla, me han llamado tarde a boxes. Me ha parecido extremadamente tarde y no estaban preparados", lamentó Sainz sobre la parada.

No recibirá sanción "por los pelos" por un adelantamiento al límite, con una bandera amarilla recién sacada por el coche parado de Bottas, pero si fue sancionado por el 'unsafe release' en el que casi se lleva puesto a Fernando Alonso. Sin embargo, Sainz no está de acuerdo con la sanción, que le dejó octavo en la clasificación: "No era 'unsafe release' porque he tenido que frenar para no llevarme a un mecánico de McLaren", explicó el madrileño.

Pese a todos estos errores, lo que más preocupado deja a Sainz es el rendimiento del coche: "Después de hoy, estoy un poco preocupado, no me ha gustado nada la carrera. Hay que encontrar un par de cosas porque, en ritmo, Mercedes y Red Bull van más rápido", concluyó diciendo el español.