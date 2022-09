Lewis Hamilton se vio durante gran parte del Gran Premio de los Países Bajos como favorito a la victoria. El británico estuvo cerca, pero la aparición del Safety Car trastocó los planes iniciales y el siete veces campeón del mundo acabó muy enfadado con la decisión estratégica de su equipo, que acabó con él cuarto fuera del podio.

Mercedes acertó con la estrategia inicial siendo el único equipo que se podía permitir a una parada. Salieron con los neumáticos medios a diferencia de sus rivales y, tras el primer cambio de ruedas, ellos pusieron los duros. Tanto Lewis Hamilton como George Russell no debían parar más y Max Verstappen y Charles Leclerc sí y se preveía que saldrían por detrás de ambos.

Sin embargo, primero un Virtual Safety Car provocado por Yuki Tsunoda y luego un Safety Car provocado por Valtteri Bottas cambió la estrategia para todos. Max Verstappen paró y Mercedes decidió hacerlo solo con Russell, y no con Hamilton. Esto dejó al británico con neumáticos viejos en la relanzada de la carrera y no aguantó ni la recta de meta delante del neerlandés.

Su compañero de equipo y Charles Leclerc, ambos con ruedas nuevas, también superaron al '44'. Esto dejó fuera del podio al británico, que se pasó las vueltas restantes de la carrera quejándose efusivamente por radio: "¡No os entiendo chicos, me habéis jodido! ¡No os puedo decir lo enfadado que estoy!", comentó por radio.

Tras finalizar la carrera, su ingeniero le quiso calmar: "Lo siento Lewis, pintaba bien. Nos sentaremos y analizaremos las decisiones que hemos tomado", le dijo por radio. Antes de esperar la respuesta de Hamilton, Toto Wolff intervino para asegurarse de que el británico no dijese nada públicamente: "Lo siento Lewis, no ha salido lo que discutimos esta mañana. Tomamos el riesgo y no ha salido. Pero vamos a discutirlo entre nosotros en la oficina", le comunicó.

Hamilton acató las órdenes y transmitió una felicitación pese al enfado: "A todos los mecánicos, fantástico trabajo hoy. Son las mejores paradas que hemos hecho en todo el año. Así que gracias, continuaremos con este esfuerzo y empujando. Al menos hemos conseguido puntos hoy", concluyó diciendo el británico en un calmado mensaje en el que no hizo mención a los estrategas, algo que seguro que hará durante la reunión en la oficina.