Contra todo y contra todos: la increíble proeza de Alonso en la noche de Marina Bay

El asturiano había firmado un comienzo de carrera fantástico pero un error de Aston Martin parecía condenarle. Terminó remontando para meterse en los puntos en un nuevo 'milagro' con el Aston.

Fernando Alonso ha vuelo a dejar sobre el asfalto una gesta espectacular. El piloto asturiano había visto como sus opciones de puntuar iban poco a poco desapareciendo después de una error de Aston Martin que le hizo perder muchas posiciones.

En la vuelta veintiocho, Fernando paró en 'boxes' y su parada duró más de nueve segundos. Demasiado. Un fallo a la hora de colocar la rueda derecha delantera disipó, durante un buen tramo de carrera, las opciones de Alonso de meterse entre los diez primeros.

Sin embargo, fue en ese preciso instante cuando todo el nivel de Alonso comenzó a notarse sobre la pista. El primer ejemplo de ello fue un espectacular adelantamiento de Fernando a Hadjar. El asturiano llegó incluso a derrapar para tener que pasar a uno de los pilotos revelación de esta temporada.

Poco a poco e imprimiendo un ritmo de carrera muy competitivo con el Aston, Alonso comenzó a ganar posiciones hasta el punto de meterse entre los diez primeros. Se puso octavo y en la última vuelta se quedó a nada de quitarle el séptimo puesto a Lewis Hamilton, que tuvo una avería en sus frenos.

Fue precisamente por eso por lo que al de Ferrari le terminaron sancionando con cinco segundos. Como resultado, Fernando gana un puesto más para meterse en el bolsillo unos puntos que tienen mucho valor para él y para Aston Martin.