McLaren ya es campeón de constructores: ¿El equipo más dominador de la Historia?

McLaren se lleva el Mundial a falta de seis carreras para el final de la temporada e iguala las temporadas de dominio de Red Bull y Mercedes.

McLaren celebrando el MundialMcLaren celebrando el MundialGetty

McLaren se ha proclamado campeón del mundial de constructores en el Gran Premio de Singapur. Tras una temporada de auténtico dominio, la escudería británica se lleva el título en el momento de mayor horas bajas de la temporada.

Los de Woking han dado con la tecla en el último año de esta reglamentación. Ya en 2024 se llevaron este mismo galardón, aunque les faltó el de pilotos. Este año, el dominio ha sido apabullante durante gran parte de la temporada.

No han dado opción a ningún otro equipo hasta estas últimas semanas, en las que Red Bull y Mercedes parecen estar ganándole la partida. Aún así, ya no será suficiente para que nadie le arrebate ya este título.

Tras la 3ª y la 4ª plaza lograda en Singapur, McLaren confirma su campeonato en Singapur y se une a un club selectivo junto a Mercedes y a Red Bull. A falta de seis Grandes Premios por delante, queda todo resuelto en cuanto a equipos.

La pregunta ahora es: ¿es este McLaren el equipo más dominador de la Historia? Resulta complicado teniendo en cuenta las temporadas pasadas de Mercedes y Red Bull. Lo que es indudable es que McLaren se puede sentar en la mesa tras una temporada espectacular.

