El fallo de Lewandowski que condenó al Barça en su primera derrota en Liga

El polaco tiró fuera un penalti cuando faltaban quince minutos para el final. Hubiera sido el 2-2 pero su lanzamiento no cogió portería. A partir de ahí, el Barça se vino abajo.

El Barça pasaba por su mejor momento del partido frente al Sevilla. Los hispalenses sufrían después de varias ocasiones azulgranas falladas. La insistencia de los de Flick encontró premio en un penalti de Januzaj a Balde. Robert Lewandowski asumió la responsabilidad pero su lanzamiento desde los once metros se marchó desviado.

Minutos más tarde, Roony Bardghji desprovechó un uno contra uno frente a Vlachodimos. El guardameta griego del Sevilla firmó un partido sensacional y desbarató la gran mayoría de las intentonas de un Barça que para nada tuvo su día.

La tarde blaugrana en el Pizjuán empezó torcida después de que Araújo cometiera penalti sobre Isaac Romero. A instancias del VAR, Muñiz Ruiz lo señaló y Alexis Sánchez lo transformó engañando a Szczęsny. El Sevilla siguió presionando y gestionando el balón con mucha personalidad y fruto de ello llegó el segundo gol.

Romero empujó un gran centro de Vargas y se redimió tras fallar minutos antes una ocasión muy clara. El Barça comenzó a controlar más el partido a raíz del segundo gol sevillista y, justo antes del descanso, una gran jugada de Pedri y Rashford terminó en el 2-1.

El dominio azulgrana hizo acto de presencia también en la segunda mitad. Los de Flick desperdiciaron varias ocasiones claras. Llegó el penalti y el fallo de Lewandowski hundió al Barça. Falta de precisión en ataque y mucha debilidad defensiva. Carmona y Akor Adams marcaron el tercero y el cuarto de un Sevilla completamente desatado.

Los de Almeyda firmaron su mejor partido desde que el técnico argentino dirige al equipo. Por primera vez en mucho tiempo, los hispalenses si sitúan en puestos Champions, eso sí, a falta de que jueguen algunos equipos.

El Barça por su parte cierra una semana 'negra' que comenzó con la dura derrota ante el PSG y que termina con una debacle en Nervión. Los de Flick han mostrado una preocupante fragilidad defensiva en ambos encuentros y hacen resucitar las dudas antes del parón y a pocas semanas del Clásico.