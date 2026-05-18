Un campeón de F1 revive cómo Fernando Alonso casi le arrebata su primera victoria

Jenson Button, campeón de F1 en 2009 con BrawnGP, ha rememorado cómo fue su primer triunfo en el 'Grand Prix', el cual tuvo que disputar con el bicampeón de la F1 el año de su segundo mundial.

La primera victoria de un piloto de Fórmula 1 siempre es un momento importante en su carrera. Para muchos, ese momento tarda en llegar; sin embargo, cuando llega, es satisfactorio. Y más cuando ese triunfo se ha peleado junto a un bicampeón del 'Grand Prix' como Fernando Alonso.

"Había mucho alivio, porque llevaba 113 carreras en Fórmula 1 y todavía no había ganado", así lo ha relatado Jenson Button, campeón de F1 en 2009 con Brawn GP, en el podcast 'F1 Beyond the Grid'.

El expiloto británico ha revivido su primer éxito en la categoría reina del automovilismo en el GP de Hungría de 2006, el cual tuvo que disputar contra Alonso y su Renault, el año de su segundo campeonato. "Nos estaban dando los tiempos de Fernando y yo pensaba: 'Somos más rápidos, somos más rápidos, esto es genial", rememora Button.

Durante el transcurso de la carrera, el que era piloto de Honda por esa época sintió que podía batir al español por momentos: "Cuando pusimos los neumáticos de seco, el ritmo era muy fuerte. En ese momento pensé: 'Vamos a ganar esto'". Sin embargo, Alonso todavía se encontraba por delante de él.

"No me di cuenta de la diferencia que teníamos con Fernando en las paradas. Pensaba que estaba siendo un paseo, y luego dije: 'Oh, no, en realidad Fernando está delante'", añade el expiloto, antes de contar cómo el bicampeón tuvo que retirarse del GP y este le arrebató el primer puesto.

"Entonces se le cayó la tuerca en la curva dos y la vida se me hizo mucho más fácil. No tuve que pelear con él", finaliza Button su narración, señalando cómo una tuerca acabó con la carrera de Alonso y certificó su primera victoria en la F1.

Por último, el británico fue preguntado si podría haber adelantado al español, de no ser por el percance de su tuerca. "¿Adelantarle? No lo sé. Pero teníamos ritmo para alcanzarle. Adelantar siempre es otra cosa en F1", respondió Button, dejando entrever la dificultad de sobrepasar a Fernando.