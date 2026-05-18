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Anita la Fantástica, en busca y captura por no presentarse a un juicio por estafa de 730.000 euros en viajes a carreras de Moto GP

El contexto Anna María Vicente llegó a acumular 116 denuncias y más de 250.000 euros estafados solo en Barcelona. Su historial delictivo comenzó desviando dinero en una fábrica y reinventándose luego como falsa agente de viajes con destinos que nunca existieron.

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Anna María Vicente Oset, conocida como 'Anita, la Fantástica', ha sido puesta en busca y captura por la Audiencia Provincial de Madrid después de no presentarse a un juicio por estafa de 730.000 euros en viajes para ver carreras de Moto GP, según confirman fuentes jurídicas a laSexta.

El historial delictivo de Anna María Vicente comenzó mucho antes de convertirse en 'Anita, la Fantástica'. Tras 12 años llevando las cuentas de una fábrica, un tribunal acreditó que había desviado 257.645 euros, siendo condenada a nueve meses de prisión pero sin llegar a entrar en la cárcel. Lejos de frenar su carrera, en 2011 abrió su primera agencia de viajes.

Desde allí perfeccionó su método: destinos exóticos a precios irresistibles, pagos por adelantado y promesas que jamás se cumplían. Cuando los viajes nunca llegaban, decenas de afectados empezaron a denunciarla públicamente. Incluso apareció ante las cámaras de Espejo Público, sin esconderse y manteniendo la misma seguridad con la que había construido sus engaños.

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La justicia terminó acorralándola. La Audiencia Provincial de Barcelona la condenó por más de siete años de estafas continuadas. Solo con su agencia en la ciudad acumuló 116 denuncias por más de 250.000 euros. En 2016, Anita, la Fantástica ingresó finalmente en una prisión del País Vasco.

Entre las víctimas de 'Anita, la Fantástica' estuvo José Lema, un ganadero aficionado a las motos que terminó convirtiéndose en el trabajador de Anna María Vicente Oset. En Equipo de Investigación, el hombre describía a la que fue su jefa como una "persona muy dicharachera con la que enseguida coges confianza".

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"Nos vendía unos packs de viaje de Moto GP y, si no se llegaban a cumplir, estaban asegurados y nos daban lo pagado más una indemnización. Es decir, si el viaje te vale 2.000 euros, tú pagas dos y, si fallaban, te reembolsaban cuatro", detallaba.

"Llegué a ingresarle 430.000 euros. No recuperé nada", contó al programa. Finalmente, su relación terminó cuando él le pidió que le pagara lo que le debía.

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