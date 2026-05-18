La alerta internacional por ébola en el Congo moviliza a la región y provoca cierres fronterizos para contener el brote

Hospital de referencia en Rwampara, en el este de la República Democrática del Congo

Los detalles El riesgo de expansión del brote de ébola en la RDC llevó a Ruanda a cerrar sus fronteras, mientras Uganda, Kenia y Sudán del Sur reforzaron controles, vigilancia sanitaria y protocolos de detección en sus zonas limítrofes.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia sanitaria internacional debido a un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo, lo que ha llevado a varios países africanos a reforzar sus medidas de control y vigilancia. Este brote, causado por la cepa Bundibugyo, ha resultado en al menos 88 muertes y 336 casos sospechosos. Sin vacunas autorizadas, los CDC de África están explorando una estrategia de "protección cruzada" con la vacuna Ervebo. La situación se complica por el conflicto armado en la región, que dificulta la contención del virus. Australia también participa en la respuesta internacional, destacando la preocupación global por el brote.

La declaración de emergencia sanitaria internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud ante el nuevo brote de ébola en el este de República Democrática del Congo ha llevado a varios países africanos a reforzar controles fronterizos y medidas de vigilancia epidemiológica, mientras la enfermedad deja ya al menos 88 muertos y 336 casos sospechosos.

El brote, causado por la cepa Bundibugyo —para la que aún no existen vacunas ni tratamientos autorizados—, comenzó a circular a finales de abril en la provincia congoleña de Ituri, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África. La situación se agravó tras detectarse un caso importado en Uganda, donde un hombre de 59 años viajó desde territorio congoleño hasta Kampala en transporte público y falleció poco después en un hospital de la capital.

Cierres de fronteras y controles sanitarios

Ante el riesgo de expansión regional, Ruanda cerró preventivamente sus fronteras con la RDC, mientras que Uganda desplegó equipos de respuesta rápida para rastrear y aislar contactos. Kenia, por su parte, intensificó los controles de temperatura y vigilancia sanitaria en aeropuertos y pasos fronterizos, y Sudán del Sur activó protocolos de detección temprana en las zonas limítrofes.

La OMS reforzó la respuesta internacional con el envío de 18 toneladas de suministros médicos desde sus centros logísticos en Dakar y Nairobi hacia Bunia, capital de Ituri. El cargamento incluye equipos de protección personal, kits de diagnóstico, material para la recogida de muestras, carpas y camas hospitalarias, y será trasladado por tierra bajo escolta de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO), que también ofreció su apoyo formal al Gobierno congoleño y a la OMS en la respuesta al brote.

En un comunicado difundido a última hora del domingo, la MONUSCO ha informado de que sus servicios médicos han reforzado los procedimientos de control en la entrada de sus clínicas y el uso sistemático de equipos de protección para el personal en contacto con pacientes. Además, ha asegurado que sus equipos siguen de cerca las directrices del Ministerio de Salud congoleño y de la OMS, y que adaptará sus medidas de prevención en función de las mismas. La MONUSCO también subrayó la importancia de proporcionar información fiable y verificada, y animó a su personal, socios y comunidades locales a consultar únicamente los comunicados oficiales. "La misión permanece movilizada, dentro de su mandato y en coordinación con las autoridades congoleñas y los socios pertinentes, para apoyar una respuesta eficaz que proteja a la población y contribuya a la seguridad sanitaria en las zonas afectadas", ha concluido.

El conflicto armado dificulta contener el virus

El epicentro del brote se mantiene en la zona sanitaria de Mongwalu, un área considerada de alto riesgo epidemiológico por el intenso movimiento de población hacia Uganda y Sudán del Sur. A ello se suma el impacto del conflicto armado en la región, que ha provocado más de 273.000 desplazados internos y dificulta tanto el despliegue sanitario como el rastreo de contactos, agravado además por prácticas funerarias inseguras.

"Para esta cepa específica no tenemos vacuna ni medicamentos. Eso significa que dependemos principalmente de las medidas de salud pública", advirtió el director general de los CDC de África, Jean Kaseya.

Sin vacunas autorizadas para la cepa Bundibugyo

Los CDC de África trabajan ahora en un protocolo de emergencia para probar una estrategia de "protección cruzada" con la vacuna Ervebo —desarrollada para la cepa Zaire— y evaluar si puede ofrecer algún grado de inmunidad frente a Bundibugyo. Según explicó la directora de operaciones del organismo, Shanelle Hall, los primeros ensayos apuntan a una eficacia cercana al 50 %.

Además, Hall indicó que las farmacéuticas Oxford y Moderna cuentan con prototipos específicos para esta variante, aunque todavía no han sido probados en humanos y podrían tardar años en llegar al mercado.

La emergencia sanitaria también ha expuesto la dependencia africana de recursos externos para el diagnóstico. Los test PCR portátiles capaces de diferenciar cepas de ébola son fabricados exclusivamente por la empresa surcoreana KH Medical y tienen un coste de hasta 20 dólares por cartucho, mientras que las máquinas alcanzan los 15.000 dólares. Los CDC de África calculan que necesitarán entre dos y tres millones de dólares para trasladar y establecer líneas de producción de diagnóstico en el continente.

Australia se suma a la respuesta internacional

Fuera de África, el Gobierno de Australia ha confirmado este lunes que sus autoridades sanitarias ya trabajan con socios internacionales para coordinar la respuesta al brote. El ministro australiano de Medio Ambiente, Murray Watt, afirmó que los brotes de ébola "han sido motivo de gran preocupación para el mundo".

Australia nunca ha registrado un caso de ébola, según el Centro Australiano para el Control de Enfermedades, que advirtió de que un solo diagnóstico activaría una respuesta urgente de salud pública.

El decimoséptimo brote de ébola en RDC

Esta es la decimoséptima vez que la RDC enfrenta un brote de ébola desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976. La enfermedad se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y provoca fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas, con una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, de acuerdo con la OMS.

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