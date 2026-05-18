Las cuentas de los equipos de LaLiga para no descender: Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca

Las cuentas de los equipos de La Liga para no descender: Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca

La jornada 38 de la Liga EA Sports deja a cinco equipos en la lucha por la permanencia, los cuales están obligados a ganar o que sus rivales directos pierdan para no descender a segunda división.

La clasificación de la Liga EA Sports aún no está determinada. La penúltima jornada de la primera división española deja la lucha por el descenso muy apretada, con hasta cinco equipos optando a la salvación. Con el Real Oviedo ya descendido matemáticamente, quedan dos plazas disponibles en el descenso.

Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca son los equipos que se juegan la vida en la jornada 38 de la competición doméstica. Con 39 puntos, el Mallorca es el equipo con menos puntuación frente a los 42 que acumulan los cuatro restantes.

Conjuntos ya salvados como el Deportivo Alavés y el Sevilla marcan la permanencia con 43 puntos tras sus respectivos resultados de este pasado domingo. Esta última jornada deja encuentros decisivos, algunos enfrentamientos directos por el descenso, que determinarán qué equipos descenderán a la Liga Hypermotion.

¿Qué necesita el Levante para salvarse?

El equipo valenciano cuenta con 42 puntos en la clasificación, por lo que puntuar frente al Real Betis este domingo 24 de mayo sería suficiente para permanecer en primera división el año que viene.

En caso de perder ante el Betis, depende de que alguno de los otros equipos como Girona, Mallorca u Osasuna pierdan su último partido.

¿Qué necesita el Osasuna para salvarse?

El conjunto navarro se encuentra en la misma tesitura que el Levante. Los de Alessio Lisci evitarían el descenso con puntuar ante el Getafe, incluso con victoria de Girona y Mallorca si el Levante pierde.

¿Qué necesita el Elche para salvarse?

Por el momento, los ilicitanos están salvados, al igual que Levante y Osasuna con 42 puntos, marcando la permanencia. Con un empate o una victoria contra el Girona certificarían su estancia un año más en primera, aunque también les valdría con la derrota de Levante, Osasuna y Mallorca.

¿Qué necesita el Girona para salvarse?

De jugar en Champions League a luchar por la permanencia. Los de Michel han vivido una completa odisea desde la temporada 2024/25, pasando de jugar en Europa a evitar el descenso este año.

El Girona depende de sí mismo para certificar su plaza en La Liga EA Sports otra campaña más. Su victoria frente al Elche, rival directo, le otorgaría la permanencia. En caso contrario, serán equipo de segunda división.

¿Qué necesita el Mallorca para salvarse?

La decimonovena plaza la ocupa el Mallorca. El conjunto balear jugará el domingo en Son Moix contra el Oviedo. Un partido a domicilio, con su afición presente y ante un equipo ya descendido, que podría darles vida.

Sin embargo, no dependen de sí mismos para continuar en primera. En caso de ganar, tendrían que perder el Elche y Osasuna, y que el Levante consiga puntuar, para que sigan vivos en La Liga.