La célebre anécdota de cuando Fernando Alonso casi condujo el papamóvil de Benedicto XVI en 2011

Yago de la Cierva, coordinador de la visita del Papa León XIV a España en 2026, ha recordado cómo casi se gesta que el bicampeón de la Fórmula 1 fuese el conductor del vehículo oficial del pontífice.

Los deportistas españoles no están teniendo un buen inicio de 2026 en lo que respecta a sus disciplinas. El caso más particular y caótico es el de Fernando Alonso y Aston Martin. El bicampeón de la Fórmula 1 solo ha conseguido terminar una carrera en lo que lleva de campeonato, y solo un milagro podría sacarle de la pesadilla que está viviendo.

Una persona que sí que sabe de milagros no es otra que el actual Papa León XIV. Electo en 2025, tras el fallecimiento de su predecesor, el Papa Francisco, el pontífice visitará España en el mes de junio, un acontecimiento que no sucede desde 2011.

En agosto de 2011, el Papa Benedicto XVI visitó varias ciudades de nuestro país con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), un evento en el que pudo estar presente Alonso para acompañar a su eminencia. Así lo ha detallado Yago de la Cierva, coordinador de la próxima visita del Papa León XIV a España.

"En 2011 pedimos expresamente que Fernando Alonso condujera el papamóvil", confiesa De la Cierva en una entrevista con la 'Cadena COPE'. Pese a que la intención del organizador de la visita del Papa era que el piloto español condujese el papamóvil, el resto del consejo de seguridad no lo permitió.

"Pusieron el grito en el cielo: '¡De ninguna manera!', dijeron. Yo defendí esa idea: 'Creo que sabe conducir, creo que el Papa no corre peligro', pero me dijeron que tenía que ser un Policía Nacional", añade el coordinador, recordando la historia que pudo situar al que en ese entonces era piloto de Ferrari junto al pontífice.

Aunque en aquel año no pudo llegar a producirse, para la visita de este próximo mes de junio, De la Cierva no descarta que haya sorpresas de ese estilo. "Vamos a intentar muchas cosas porque… le da sabor a la visita y tiene mucho sentido. La visita del Papa tiene grandes bloques, que tiene que decidir el Santo Padre, pero en esos grandes bloques habrá sorpresas", concluye.