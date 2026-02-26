Ducati modifica la moto de Marc Márquez por su estado físico: "No puedo pilotar como antes..."

El piloto español, nueve veces campeón del mundo, dice que se tendrá que adaptar a su actual estado físico después de la lesión que sufrió en las últimas carreras del pasado mundial.

Marc Márquez lo pasó muy mal con su última lesión y ha reconocido que no llega a Tailandia, donde este fin de semana se inaugura el mundial de MotoGP, al mismo nivel del año pasado. Por eso el equipo Ducati ha tomado una decisión muy importante: ha modificado la aerodinámica de la moto para que no sea tan dura y el piloto no sufra tanto.

Ha sido el propio Marc el que lo ha contado en la rueda de prensa de este jueves: "El hecho de haber dado el paso atrás es porque no puedo pilotar como el año pasado. La aerodinámica hacía que fuera más dura. Estoy intentando adaptarme a mi estado físico. Una de mis habilidades es adaptarte a lo que tengo, así que es lo que intento".

Este invierno se ha estado recuperando de la lesión. Por lo que en pretemporada no pudo trasladar todos los comentarios esperados al equipo: "Mi recuperación ha hecho que sea más difícil dar los comentarios. Pero los test siempre son más duros que los grandes premios".

"Espero comenzar bien. A un lado tengo al más rápido en Sepang (Alex Márquez) y al otro, el de Buriram (Pecco Bagnaia). Espero estar preparado", sonreía el nueve veces campeón del mundo.

Ahora persigue el décimo. Pero quiere tener los pies en el suelo después de una temporada en la que sí se sintió en plenitud física. "El año pasado o en 2024 eran una demostración a mí mismo de que era suficientemente rápido para ser campeón. Ese era el objetivo. El año pasado, me sentí en un gran estado de forma", detalla.

Ahora la situación ha cambiado: "La lesión de Indonesia parecía fácil, pero no lo fue. Requería de más tiempo, espero que tenga más margen de mejora, pero no sé el cien por cien de este brazo derecho, quiero entenderlo. Los test son de parar y salir y con seis horas seguidas. A ver cómo lo gestionamos en un gran premio. Si estás en Ducati, el objetivo es luchar por el Mundial", cerró el de Cervera.