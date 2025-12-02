Así fue la primera reacción del descubridor de Alonso al verle pilotar: "Este chaval va a ser campeón"

Adrián Campos dijo esa frase la primera vez que vio a Fernando Alonso sobre un coche en el circuito de La Torrecica, en Albacete.

Desde muy joven Fernando Alonso deslumbró en España y después se hizo un hueco en el panorama internacional del motor. Su descubridor, Adrián Campos, alucinó con él la primera vez que le vio pilotar en el circuito de La Torrecica, en Albacete. Allí ya vaticinó que se convertiría en un gran campeón.

Lo ha contado Jorge Martínez 'Aspar' en el podcast 'Curva 15', donde ha recordado aquella conversación: "Aquello se me quedó grabado...".

Así explica cómo empezó un plan para potenciar jóvenes talentos: "Tanto Adrián como yo, al mismo tiempo de hacer el circuito, lo que hicimos fue empujar al gobierno y decirles: 'ya que está el circuito, lo que tenemos que hacer es crear pilotos'. Adrián empujó en la parte de karting, la parte de fórmulas, la Fórmula Nissan... y yo, en este caso, en la Fórmula Airtiel, que luego se convirtió en la Cuna de Campeones".

Algunos nombres muy importantes empezaron a surgir entonces: "De la camada inicial, salieron Antonio García, Marc Gené, Fernando Alonso...".

Al asturiano ya se le veían maneras desde el primer momento: "Recuerdo la primera vez que Adrián probó a Alonso en La Torrecica, yo estaba en Madrid en un reunión de patrocinadores y me llamó: 'Jorge, acabo de probar a un chaval que va a ser campeón del mundo".

Una conversación que se alargó. Porque Campos ya etiquetó a Fernando como un "killer": "Me dijo que lo veía claro, que tenía la mirada de killer".

Años después Fernando triunfó en la F1. Fue bicampeón con Renault y ahora se ha convertido en el piloto más veterano y con más carreras de toda la historia. Y su hambre sigue intacto. Esa mirada de "killer" la sigue manteniendo y quiere ser campeón con Aston Martin.