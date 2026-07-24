"Desafortunadamente, ha sido un año malo"
"Tengo que debatir mi futuro con ellos": Carlos Sainz no tiene clara su continuidad en Williams
El piloto español no termina de confirmar si continúa con los de Grove o no, y ha mostrado su insatisfacción con el rendimiento que está demostrando el equipo, a pesar de sus expectativas en enero.
Carlos Sainz se encuentra inmerso en una encrucijada sobre su futuro en la Fórmula 1. El piloto español aún no ha renovado con Williams, y a mitad de temporada se plantea su porvenir en la escudería británica debido al lamentable año que está atravesando el equipo.
A pesar del gran rendimiento demostrado en 2025 con varios podios inesperados, un noveno puesto en el Mundial y una quinta plaza en el Mundial de Constructores, las expectativas del madrileño no se han cumplido de cara a este curso. "No, la verdad es que no entraba en mis expectativas", afirmaba Sainz en respuesta a 'Marca' antes del GP de Hungría.
El veterano piloto deberá decidir antes o temprano su futuro, y para ello debe sentarse a conversar con James Vowles, su actual jefe en Williams, su representante y equipo, para abordar si continúa con ellos o cambia de aires en busca de un mejor rendimiento.
"Sinceramente no lo sé, todavía no tengo una fecha. Siempre he dicho que esperaría el verano para sentarme con mi equipo y pensarlo y debatir con ellos, junto a James (Vowles) y el resto, el futuro del equipo y mi futuro dentro de él", confesó Sainz en Hungaroring.
Por último, el español ha asegurado que sus opciones de conseguir una victoria este año son nulas, por lo que no espera un triunfo hasta el año que viene o el siguiente. "Por desgracia, hasta ahora ha sido un mal año. No es ningún secreto que mis expectativas, o mi plazo para volver a ganar una carrera, se han retrasado uno o dos años", concluyó Carlos.
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