Fernando Alonso y Carlos Sainz VS Colapinto: así se ha vivido la final del Mundial en la Fórmula 1

Los tres pilotos reaccionaron en rueda de prensa a la victoria de España ante Argentina, donde los españoles han mostrado su orgullo y apoyo a los jugadores, mientras Colapinto admitió la derrota.

El triunfo de España ante Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 no solo tuvo repercusión en las calles de ambos países y en el MetLife Stadium, donde se disputó el partido. El paddock de la Fórmula 1 también fue escenario de reacciones, tensión y declaraciones acerca del resultado.

En la parrilla del 'Grand Prix', tres pilotos han sido los protagonistas de la rueda de prensa previa al GP de Hungría, no solo por su participación en dicha carrera, sino por tener la misma nacionalidad que las selecciones que se disputaron la final del Mundial.

Concretamente, Fernando Alonso y Carlos Sainz, pilotos españoles, estuvieron acompañados de Franco Colapinto, de nacionalidad argentina, ante los medios de comunicación, donde comentaron cómo vivieron el partido.

"Lo disfruté mucho. España hizo un gran torneo y no solo este; creo que todos los españoles estamos muy orgullosos de la selección que ha ganado tres Eurocopas y dos Mundiales en los últimos 20 años, y también en la categoría femenina somos campeonas del mundo", señaló Fernando sobre la victoria de España, en declaraciones recogidas por el 'Diario AS'.

Por parte de su compatriota, Sainz aseguró que "se lo merecían" por haber jugado "el mejor fútbol" de todo el torneo. "Siempre tuve la sensación de que España iba a ganar por cómo habían jugado durante todo el campeonato y me alegro mucho de que lo hayan hecho, se lo merecían", añadió el piloto de Williams.

A su vez, Alonso ha reivindicado su sentimiento de pertenencia a España, recordando sus dos títulos consecutivos en la F1, el apoyo de todo su país y el "momento más emotivo de mi carrera" al escuchar el himno nacional. "Creo que somos increíblemente afortunados en España por tener tantos atletas en tantas disciplinas que son tan buenos; para un país relativamente pequeño, no puede ser suerte", concluyó el veterano piloto.

Colapinto admite la derrota, pero carga contra los españoles

En el otro lado del sofá de la rueda de prensa, Franco Colapinto tuvo que ver cómo sus rivales se mostraban orgullosos por bordar la segunda estrella en su escudo, mientras él lamentaba la derrota de su añorada Argentina. "Fue duro, pero España es el claro vencedor", admitió el piloto de Alpine.

Sin embargo, además de aceptar el resultado del partido, el argentino cargó contra los aficionados españoles por su forma de 'vivir' el fútbol y representar a su país. "De golpe, se la ponen cuando ganan, no antes. Es una vergüenza. No tienen canciones para cantar, fueron aburridos", añadió Franco, criticando a los españoles por, según él, no apoyar a su selección de forma continua.

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