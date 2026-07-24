Carlos Alcaraz podría jugar en Cincinnati a modo de entrenamiento

'La Verdad de Murcia' informa que el número 3 del mundo podría probarse en el Masters 1000 sin estar al 100% para prepararse de cara al US Open.

No juega desde el 15 de abril

Si todo va bien y los plazos de la recuperación avanzan conforme lo previsto, Carlos Alcaraz volverá a las pistas en el Masters 1000 de Cincinnati.

Lo hará tras perderse Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon y Canadá después de caer lesionado en su debut en el Conde de Godó el pasado 15 de abril.

El murciano, que aún tiene una protección en la muñeca derecha, ya ha comenzado a golpear bola y en las próximas semanas irá subiendo de intensidad conforme responda su cuerpo.

Es por ello que, según informa 'La Verdad de Murcia', podría afrontar el Masters 1000 de Cincinnati a modo de entrenamiento si no está al cien por cien de sus condiciones físicas.

El torneo de Ohio se jugará del 13 al 23 de agosto, aunque el gran objetivo de Carlitos es llegar en plena forma al US Open, que se disputa del 30 de agosto al 13 de septiembre y donde defiende corona.