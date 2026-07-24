Preguntas y respuestas ante los nuevos aranceles impuestos por Trump: ¿cómo nos afectarán? ¿en qué sectores se aplicarán?

El contexto Anulados los aranceles impuestos por la Casa Blanca el año pasado, el presidente de Estados Unidos ha decidido volver a mover ficha en el mercado comercial.

Donald Trump ha iniciado una ofensiva comercial imponiendo aranceles del 10% al 15% a más de 60 países, incluidos España y otros miembros de la Unión Europea. Utilizando una ley de 1974, acusa a estos países de no controlar adecuadamente las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Aunque la Unión Europea critica la medida, reconoce que los aranceles se ajustan al acuerdo con Estados Unidos. Los sectores afectados incluyen productos farmacéuticos, alimentos y combustibles, generando incertidumbre sobre la legalidad de estos aranceles. Esta acción coincide con la creciente tensión en Irán.

Donald Trump ha lanzado una nueva ofensiva comercial que contempla imponer aranceles de entre el 10% y el 15% a más de 60 países. Entre ellos, España y el resto de miembros de la Unión Europea.

El presidente de Estados Unidos tira de una ley de 1974 para culparlos de no haber tomado suficientes medidas para controlar las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

De esta forma, anulados los aranceles impuestos por la Casa Blanca el año pasado, Trump ha decidido volver a mover ficha en el mercado comercial.

"Hoy se ha hecho aún más evidente y se ha reforzado la capacidad del presidente tanto para regular el comercio como para imponer aranceles, en lugar de reducirse", destaca.

Judith Arnal, investigadora principal del Instituto Elcano analiza el motivo de esta decisión. "Estos países, o no tienen una ley contra las importaciones que se produzcan por trabajo forzoso o, aun teniendo esa ley, consideran que no se está implementando adecuadamente", explica.

Un argumento que no ha sido bien recibido por la Unión Europea, aunque valoran positivamente que eso aranceles se ajustan al acuerdo con Estados Unidos. "Si comparas nuestra legislación laboral con la de Estados Unidos, nuestra gente tiene vacaciones pagadas, tenemos muy buenas condiciones laborales para nuestros empleados, así que ese argumento no tiene mucho fundamento", asegura Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea.

¿Cómo nos afectarán estos aranceles? Aunque simplemente supondrán una continuidad de los aranceles que iban a expirar, sí que generarán cierta incertidumbre en nuestro país.

"Estamos continuamente heredando bases jurídicas distintas para estos aranceles sin saber si en algún momento se van a declarar ilegales y no va a haber una nueva base jurídica para que EEUU mantenga esto aranceles", señala Judith Arnal.

¿En qué sectores se aplicarán? Productos farmacéuticos y en todos aquellos que no estén cubiertos.

"Esto afecta, sobre todo, a los alimentos y combustibles. Luego hay otros productos que ya tienen sus aranceles: automóvil, acero, aluminio y cobre", aclara la investigadora principal del Instituto Elcano.

Una nueva guerra comercial justo cuando vuelve a reavivarse la guerra en Irán.

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