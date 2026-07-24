Newey dispara la ilusión con el Aston Martin y pide a Fernando Alonso que no se retire

El jefe de la escudería de Silverstone ha afirmado que las mejoras introducidas en Hungría son "prometedoras".

El AMR26 de Aston Martin se ha presentado este viernes en Hungaroring con hasta 16 mejoras de rendimiento introducidas por Adrian Newey.

La realidad es que el nivel ha aumentado y el asturiano ha finalizado la primera sesión de entrenamientos en 13º.

Antes de los FP2, el jefe de la escudería de Silverstone ha comparecido en la rueda de prensa oficial de la FIA, donde ha afirmado que "el inicio es prometedor".

"Daremos más pasos en Zandvoort y Bakú", ha anunciado Newey, que también ha asegurado que la rotura de la suspensión trasera de Stroll no se ha debido a las mejoras introducidas.

"Seguimos intentando comprender lo sucedido. Esa zona no se ha modificado y si faltan recambios es porque el revestimiento cambió. Los cambios son menores, pero la rotura fue inesperada", ha señalado.

El ex de Red Bull, eso sí, se ha mostrado muy optimista: "¿Seremos los más rápidos? No, por desgracia. Pero es un paso adelante, estamos en fase de recuperación y habrá avances sólidos".

Por último, Newey se ha referido a Alonso y le ha pedido que no se retire: "Fernando es un piloto increíble, aporta muchísimo al equipo, tanto por sus comentarios como por su habilidad. Por supuesto, para nosotros es importante y confiamos en que está disfrutando de su tiempo con nosotros y que nuestra relación continuará".