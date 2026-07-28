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"Las promesas se cumplen"

Cucurella cumple su promesa y se tatúa a De la Fuente tras ganar el Mundial

El lateral de la selección española se ha tatuado el rostro de su seleccionador junto a la Copa del Mundo.

Cucurella cumple su promesa y se tatúa a De la Fuente tras ganar el Mundial Cucurella cumple su promesa y se tatúa a De la Fuente tras ganar el MundialRedes

"Las promesas se cumplen": con este mensaje ha anunciado Marc Cucurella que finalmente se tatuará a Luis de la Fuente.

El reto surgió durante la concentración de la selección española en el Mundial, cuando el ya lateral del Real Madrid afirmó que se tatuaría el rostro de su seleccionador junto a la Copa del Mundo si salían victoriosos.

Semanas después España derrotó a Argentina en la final del Mundial y Cucurella, hombre clave en la consecución del título, no ha faltado a la verdad.

"Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura", ha compartido en redes el influencer Ceciarmy, que ha acompañado a 'Cucu' en la sesión.

Álex Baena, futbolista del Atlético de Madrid, fue el otro jugador de 'La Roja' que prometió tatuarse la cara de De la Fuente si alzaban la Copa, pero aún no se ha manifestado al respecto.

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