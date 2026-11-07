La posibilidad de que Márquez sea campeón en Qatar tras su victoria en la 'sprint'

El de Cervera se ha impuesto en una carrera corta tan polémica como intensa que ha terminado con Bezzecchi sumando un cero y con Martín remontando hasta la tercera posición.

Marc Márquez tendrá la posibilidad de ser campeón del mundo de motociclismo por décima vez en su vida este domingo. Eso sí, el ilerdense lo tendrá complicado porque tiene que ganar la carrera y esperar a que Jorge Martín no puntúe.

Márquez ha dominado en la 'sprint' de Qatar aunque su victoria no ha sido lo más llamativo. El de Ducati ha estado involucrado en uno de los incidentes más sorprendentes de la carrera corta que ha tenido como gran protagonista a Marco Bezzecchi.

El italiano se fue al suelo en un lance con Marc. El encontronazo no fue a mayores y tanto Marco como Aprilia no dudaron en mostrar su enfado después de que no hubiera sanción para el nueve veces campeón del mundo.

El peor momento de la 'sprint' fue sin duda la caída de 'Pecco' Bagnaia. El turinés salió despedido varios metros de su moto después de un impacto con Fermín Aldeguer. Abandonó el circuito en camilla y con evidentes signos de dolor aunque consciente.

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