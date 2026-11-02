Honda desvela la causa de su desastre en México

El ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, dice que el circuito de refrigeración no funcionaba en el Gran Premio de México.

Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll. Ninguno de los dos Aston Martin terminaron el Gran Premio de México. De hecho duraron apenas cuatro vueltas en la pista.

El motivo del abandono fue el motor Honda. El jefe de los japoneses, Shintaro Orihara, ha explicado que el circuito de refrigeración tenía demasiada carga como para poder continuar corriendo.

Así lo dice en palabras que publica 'SoyMotor': "Sabíamos que, dadas las condiciones especiales de gran altitud de Ciudad de México, nos enfrentaríamos a algunos retos adicionales en cuanto a la refrigeración en comparación con otros circuitos. Sin embargo, constatamos que nuestro circuito de refrigeración del ERS estaba sometido a una carga mayor de lo previsto y, por eso, tuvimos que detener el coche en varias sesiones".

"En cada carrera de este año, tenemos que aprender de cara a 2027, incluso de las lecciones más duras...", dice el ingeniero japonés.

Datos y más datos. Eso es lo que recopila Honda cada fin de semana. Pero de momento no les ha servido para mejorar. "Disponemos de una gran cantidad de datos que podremos aprovechar en este circuito el año que viene, incluidos los relativos al retraso del turbo, y trabajaremos en las soluciones", sentencia.

De cara a Brasil son optimistas. Pero la fiabilidad del motor Honda es mínima. Que acabe ya la temporada para Fernando Alonso.

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